Pierwsze obchody Święta Wojska Polskiego w jednostce w Olecku

1.Mazurska Brygada Artylerii to jednostka Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mogąca pochwalić się długą i bogatą historią. Początki wywodzą się z 1. Brygady Artylerii Armat sformowanej w obozie sieleckim rozkazem organizacyjnym z dnia z 19 sierpnia 1943 r. Już 3 września 1943 r. Dowódca Brygady wydał pierwszy rozkaz dzienny. Pierwszym Dowódcą, który organizował Brygadę został - ppłk Leon Nałęcz-Bukojemski. Na mocy rozkazu z 24 września 1943 r. 1. Brygadzie Artylerii Armat nadano patrona, którym został generał Józef Bem. W 1994 roku brygada otrzymała nowy sztandar i została uhonorowana Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP. W 2010 roku jednostka została przeformowana w 11 Mazurski Pułk Artylerii, z kolei 2022 przekształcono ją w 1 Brygadę Artylerii. To m. in. efekt doświadczeń z wojny w Ukrainie, które pokazały jaką rolę na współczesnym polu walki odgrywa artyleria.

Obecnie, w Olecku stacjonują trzy dywizjony 1. Mazurskiej Brygady Artylerii.

We wtorek w Olecku w nowej jednostce odbyły się pierwsze obchody Święta Wojska Polskiego.

— Dziś w Olecku tworzy się nowa historia wojsk rakietowych, jej symbolicznym początkiem było wręczenie chorągwi Wojska Polskiego oraz przyjęcie wyrzutni rakietowych HOMAR-K. Te wszystkie ważne dla nas wydarzenia zbiegły się z obchodami Święta Wojska Polskiego. Dziś, w nowoczesnym kompleksie w Olecku, w otoczeniu mieszkańców miasta, władz lokalnych, żołnierzy i ich rodzin, uczciliśmy nasze święto, naszą tradycję, nasze sukcesy. Obiecujemy, że zawsze będziemy służyć mieszkańcom regionu i będziemy stać na straży ich bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie! — relacjonują żołnierze z 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im gen. J. Bema.

System HOMAR-K opiera się na wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych (K239 Chunmoo), zdolnych do wystrzeliwania kilku typów kierowanych pocisków rakietowych.

Wojewoda, podczas wydarzenia podkreślał niezwykle istotną rolę brygady w obronie północno-wschodnich granic Polski, zwłaszcza w kontekście jej nowoczesnego uzbrojenia, które czyni ją jedną z kluczowych jednostek artyleryjskich w kraju. Strategiczne położenie jednostki w Węgorzewie umożliwia szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia w regionie.

Radosław Król osobiście pogratulował dowódcy brygady gen. bryg. Mariuszowi Majerskiemu za skuteczne przeprowadzenie procesu modernizacji i reorganizacji brygady oraz zapewnił o pełnym wsparciu ze strony władz wojewódzkich dla dalszego rozwoju brygady i współpracy na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

