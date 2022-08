Weekendowy wysyp pijanych kierowców w powiecie nowomiejskim

W miniony piątek (05.08.22r.) ok. godz. 18:30 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierującego. Do zdarzenia tego doszło w Jamielniku. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna jadący autem z Radomna do Jamielnika w celu uniknięcia zdarzenia z jadącym z przeciwka VW Polo został zmuszony do zjechania na pobocze drogi. Zgłaszający zorientował się, że kierujący tym samochodem może być pijany i dokonał jego ujęcia. Gdy na miejsce przyjechali policjanci jego przypuszczenia się potwierdziły. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że siedzący za kierownicą VW 33-latek miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on w ogóle prawa jazdy i zabrał samochód bez zgody i wiedzy jego właściciela. Mieszkaniec gminy Nowe Miasto Lubawskie odpowie więc także przed sądem za krótkotrwałe użycie pojazdu.

W sobotę (06.08.22r.) ok. godz. 16:20 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce w miejscowości Szafarnia. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem astra podczas cofania spod sklepu uderzył w zaparkowane audi. Sprawcą kolizji drogowej był 29-letni mieszkaniec gminy Kurzętnik. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Jakby tego mało mężczyzna w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę auta bowiem obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. To jednak nie koniec tej historii. Policjanci ustalili, że mężczyzna ten przyjechał do sklepu wraz z partnerką, i to ona wcześniej siedziała za kierownicą auta. Kobieta także była nietrzeźwa. Badanie wykazało, że miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Ponadto 42-latka nie posiada prawa jazdy, zostało jej ono wcześniej już zatrzymane za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Także w sobotę, ok. godz. 17:00 na ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci kierujący motorowerem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadził do wywrócenia jednośladu. 36-letni mieszkaniec miasta także był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Z kolei w niedzielę (07.08.22r.) w miejscowości Ostaszewo na drodze gminnej relacji Rynek-Hartowiec doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. W tym przypadku kierujący oplem nie dostosował prędkości jazdy do warunków na drodze, stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. Za kierownicą auta siedział mieszkaniec gminy Grodziczno. Mężczyzna wraz z jednym z pasażerów został zabrany do szpitala. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 20-latek również był nietrzeźwy. Miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

