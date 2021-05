Nowe Miasto bez oddziału covidowego

Oddział dla pacjentów chorujących na covid i wymagających hospitalizacji funkcjonował w nowomiejskim szpitalu od 18 listopada 2020 roku.

18 łóżek z oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście, zostało przekształconych na łózka tzw. covidowe (w tym 3 łóżka respiratorowe). Szpital przyjmował pacjentów z covid19 do 18 lutego 2021, kiedy to z powodu małej ilości pacjentów, oddział zawiesił działalność. Nie trwało to długo, wraz z tzw. trzecią falą koronawirusa, część oddziału chirurgicznego ponownie przekształcono w oddział covid.

Dyrektor szpitala, Bogumił Kurowski, wiele razy podkreślał, że ten oddział to ogromne obciążenie dla budżetu szpitala. Miesięczny koszt utrzymania oddziału covid to koszt blisko 100 tysięcy złotych.

Decyzją Wojewody, oddział covid w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście, z dniem 30 kwietnia 2021 roku, przestał funkcjonować. Czy na stałe? To oczywiście zależy od rozwoju pandemii. Aktualnie można uznać, że uporaliśmy się z tzw. trzecią falą.

Dziś tj. 10 maja 2021, w powiecie nowomiejskim, mamy 2 osoby z dodatnim wynikiem testu na covid. W ciągu minionej doby wykonano 18 testów. Na kwarantannie przybywa 117 osób.

