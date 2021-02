Oddział covidowy w Nowym Mieście będzie zamknięty. Ile kosztowało jego funkcjonowanie?

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego od 18 listopada 2020 roku funkcjonuje w naszym szpitalu 18 - łóżkowy (w tym 3 łóżka respiratorowe) oddział covid. Przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt służący leczeniu chorych na COVID-19 wiązało się z poniesieniem nakładów finansowych w wysokości 160.000 zł.

— Niestety, mój wniosek o refundację tych nakładów jak do tej pory nie został uznany. Dużym problemem, przede wszystkim kadrowym, było zorganizowanie pracy oddziału covid przy jednocześnie działających pozostałych oddziałach. Na dodatek w trakcie jego funkcjonowania okazało się, że narzucone przez NFZ wyceny za świadczenia daleko odbiegają od faktycznych kosztów ich realizacji. Miesięcznie na działalność tego oddziału notujemy stratę w wysokości 100.000 zł. Dla porównania - ceny dotyczące leczenia pacjentów z COVID-19: szpital NML/szpital tymczasowy, np. Szpital Narodowy: dobowa dostępność łóżka 100-200 zł / 822 zł, leczenie 1 dzień 330-630 zł /1026 zł, dostępność respiratora 1 dzień 200 zł / 3773 zł, leczenie pacjenta na respiratorze 1154 zł / 4321 zł, gotowość do przyjęcia 4330 zł / 18.299 zł. I tak, nasz przychód za miesiąc grudzień to 284.000 zł, a w cenach szpitala tymczasowego byłoby to 1.183.000 zł. Przy tym zwracam uwagę, że na naszym oddziale przebywały także osoby w stanie ciężkim. Obecnie na oddziale covid w Nowym Mieście przebywa 8 osób. Oddział covid naszego szpitala, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ma zakończyć działalność z dniem 19 lutego 2021 roku — informuje Bogumił Kurowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście.

