Policjanci zatrzymali 19-latkę i 17-latka posiadających narkotyki

Dzielnicowi podczas obchodu służbowego kontrolują miejsca zagrożone popełnianiem czynów niezgodnych z prawem. Podczas jednej z takich kontroli dzielnicowi z Zespołu Dzielnicowych w Biskupcu zatrzymali 19-latkę i 17-latka, posiadających narkotyki. Młody mężczyzna kierował oplem nie posiadając do tego uprawnień, ponadto znajdował się w stanie po użyciu alkoholu i do tego jeszcze okazało się, że jest poszukiwany celem doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.