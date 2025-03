Nietrzeźwy motorowerzysta przewoził nietrzeźwego pasażera

Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 28-letniemu motorowerzyście, którego zatrzymali do kontroli drogowej policjanci nidzickiej drogówki. Mężczyzna kierował jednośladem mając ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, nie posiadał odpowiedniej kategorii uprawnień dla kierowanego pojazdu i przewoził pasażera – również pijanego. Niebawem odpowie przed sądem za naruszenie obowiązujących przepisów.