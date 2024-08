W hołdzie bohaterom: uroczystości w Nidzicy z okazji Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia w Nidzicy, jak co roku, obchodzono dwa niezwykle ważne święta: Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To także 104. rocznica Cudu nad Wisłą. Uroczystości te, pełne powagi i patriotyzmu, przyciągnęły wielu mieszkańców oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Cud nad Wisłą, znany także jako Bitwa Warszawska, to wydarzenie z sierpnia 1920 roku, które miało kluczowe znaczenie w historii Polski. W trakcie tej bitwy polskie wojska, dowodzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego, odparły ofensywę Armii Czerwonej, zatrzymując marsz bolszewików na zachód. Starcie to, które miało miejsce w okolicach Warszawy, jest uważane za jeden z decydujących momentów wojny polsko-bolszewickiej i za jeden z najważniejszych triumfów w historii Polski. Zwycięstwo nad Wisłą nie tylko ocaliło młodą polską niepodległość, ale także zatrzymało ekspansję komunizmu na zachód Europy, co miało ogromne znaczenie dla całego kontynentu.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 9:30 na Cmentarzu Wojennym w Nidzicy, gdzie przybyli złożyli kwiaty na grobach poległych żołnierzy. To wyraz hołdu dla tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Wśród zgromadzonych panowała atmosfera refleksji i zadumy nad historią, która ukształtowała naszą niepodległość.

O godzinie 10:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele św. Wojciecha. Kościół stał się miejscem modlitwy za ojczyznę oraz za żołnierzy, którzy strzegą jej granic.

Po zakończeniu mszy, uczestnicy uroczystości udali się na Plac Wolności, gdzie miała miejsce druga część obchodów - apel z udziałem 16. Brygady Zmotoryzowanej w Załuskach.

Przybyłych gości przywitał Paweł Przybyłek - starosta nidzicki. Życzenia żołnierzom złożyli: Ewa Kaliszuk - Senator RP, Maciej Wróbel - Poseł RP, Sylwia Jaskulska - wicemarszałek województwa warm.-maz, w imieniu burmistrza - Jacek Zieliński - przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy.

Następnie głos zabrał płk Tomasz Isio - dowódca 16. Brygady Zmotoryzowanej w Załuskach.

— Oddajemy dziś hołd naszym wielkim poprzednikom walczącym o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. To 104. lata temu miała miejsce zwycięska Bitwa Warszawska określana Cudem nad Wisłą. Polskie wojska rozbiły bolszewików. Pamiętamy też o poległych żołnierzach i patriotach, którzy przeciwstawiali się tyranii na przestrzeni dziejów — mówił płk. Tomasz Isio.

I dodał: Niedaleko Nidzicy, w Załuskach, kończą się przedsięwzięcia pozwalające na rozpoczęcie funkcjonowania 16. Brygady Zmotoryzowanej - jednostki w strukturach 16. Dywizji Zmechanizowanej, której żołnierze stoją dziś przed państwem, w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu, na uroczystym apelu z okazji Święta Wojska Polskiego

Kolejnym punktem apelu było wręczenie aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Mianowani zostali:

na stopień plutonowego:

st. kpr. Marcin Staniec

na stopień starszego kaprala:

kpr. Michał Miciński

kpr. Marek Kujawa

kpr. Maciej Borejko

kpr. Krzysztof Kowalewski

Znak specjalny „Za ochronę Granicy Rzeczypospolitej Polskiej” w stopniu III otrzymał kpr. Mateusz Krysztof.

Puchar Dowódcy 16. Brygady Zmotoryzowanej w Załuskach za zwycięstwo w turnieju piłki nożnej odebrał w imieniu drużyny Urzędu Miejskiego w Nidzicy - Jacek Zieliński - przewodniczący rady miejskiej.

Pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty.

Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Nidzicy to czas refleksji nad historią, ale także nad przyszłością naszego kraju. To dzień, w którym łączą się religia i patriotyzm, a mieszkańcy Nidzicy, jak co roku, okazali swoją jedność i przywiązanie do wartości, które stanowią fundament naszej tożsamości narodowej.