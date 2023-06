Przed nami kolejne żeglarskie emocje podczas ŻGP Warmii i Mazur

W tym roku Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur (wcześniej znane pod nazwą Żeglarskie Grand Prix Mrągowa) świętuje 10-lecie swojego istnienia. Z tego powodu organizator zaplanował wiele dodatkowych atrakcji. Poprzednie eliminacje wyłoniły także pierwszych tegorocznych finalistów. Do finału cyklu awansowali sternicy: Hubert Jabłoński oraz Maciej Kalinowski.

– 10 lat składa się na wiele wspomnień i wrażeń, które już na stałe wpisały się w historię Mrągowa, z którego nasze stowarzyszenie się wywodzi. Jestem wdzięczny zarówno wszystkich sponsorom, którzy przez te lata wspierali nas w każdy możliwy sposób, jak również zawodnikom; tym przyjeżdżającym za każdym razem do Mrągowa oraz naszym mrągowskim żeglarzom, zawsze chętnie reprezentującym nasze barwy i promującym miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej – informuje Mateusz Kossakowski, Prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „CZOS”.

Drugie w tym roku regaty eliminacyjne ŻGP Warmii i Mazur zostaną rozegrane w trzech klasyfikacjach: jachtów otwartopokładowych, kabinowych i Open. Dodatkowo zostaną sklasyfikowani zawodnicy na Omegach, startujących w ramach Podlaskiej Ligi Żeglarskiej. Sternik, którego załoga wygra tę klasyfikację, zyska automatycznie możliwość startu w finale jubileuszowego cyklu, który odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Sędzią głównym imprezy będzie Andrzej Nowicki.

– Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę Banku Spółdzielczego w Mikołajkach i po raz kolejny wesprzeć organizację tak utytułowanej i znanej żeglarskiej imprezy – dodaje Wojciech Robert Wolski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie. – Nasz bank aktywnie wspiera lokalne inicjatywy społeczne, to nasza misja, z której staramy się jak najlepiej wywiązywać. Życzymy wszystkim udanej zabawy, udanego startu, samych dobrych wspomnień i do zobaczenia w Mrągowie.

Zapisy do udziału w regatach odbywają się głównie drogą elektroniczną. Ceremonię otwarcia zaplanowano na godzinę 11 w sobotę 17 czerwca 2023 roku przy Ekomarinie w Mrągowię. Godzinę później rozpocznie się pierwszy wyścig. Rywalizacja na wodzie potrwa dwa dni, a ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w niedzielę o godzinie 15.00.

Plan regat



Sobota 17 czerwca

8.00 – 11.00 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

19.30 Kolacja żeglarska, Restauracja Snack Bar (na przeciwko dużego amfiteatru)



Niedziela 18 czerwca

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)

