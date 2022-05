Festiwalowe Mrągowo już gotowe na lato

Wśród nich będą muzycy, najlepsi kabareciarze, stand-upowcy, a także fantastyczni soliści operowi oraz... zawodnicy mieszanych sztuk walki. To jedna z najbardziej zróżnicowanych ofert kulturalnych na Mazurach, a w niej sztandarowe wydarzenia takie jak legendarny Piknik Country, sentymentalny Festiwal Kultury Kresowej czy przezabawna Mazurska Noc Kabaretowa. W imprezowym rozkładzie jazdy tegorocznego lata w Mrągowie zaplanowano aż cztery nowości: Musical „Pora jeziora” (22-23 lipca), I Mazurska Noc Rozrywki (8 lipca), Mrągowski Festiwal Komedii (16-17 lipca) czy Gala Fight Exclusive Night (27 sierpnia).

Na scenie festiwalowego amfiteatru malowniczo położonego nad jeziorem Czos wystąpią znani i lubiani artyści: Sanah (5 sierpnia), Ørganek (1 lipca), Lady Pank (15 lipca), Margaret i Cleo (2 lipca) czy Michał Wiśniewski (28 sierpnia). Nie zabraknie również śmietanki polskiego żartu - kabaretów Ani Mru Mru, Paranienormalni, stand-up’owców Piotra Zoli Szumlowskiego czy Adama Van Bendlera. Seria letnich plenerowych koncertów w Mrągowie to nie tylko duże imprezy w festiwalowym amfiteatrze, ale również klimatyczne wydarzenia w przestrzeni miejskiej. Przede wszystkim to ogromna dawka dobrych emocji, głównie popowych, rockowych, soulowych, ale także countrowych, operowych i kresowych.

- Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Mrągowa. Będzie wiele okazji do wypoczynku i dobrej zabawy. Atrakcji jest mnóstwo. Mogę to śmiało powiedzieć, że jesteśmy stolicą kulturalną naszego kraju - zachęca burmistrz Stanisław Bułajewski.

Szczegółowy program dostępny na: www.festiwalowemragowo.pl

Paweł Krasowski