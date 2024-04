Mundurowi wspólnie z młodzieżą sadzili las

Wiosna to czas, kiedy rozpoczynają się intensywne prace leśne, w tym również prace związane z zalesianiem terenu, dlatego też pracownicy Nadleśnictwa Mrągowo chętnie zapraszają instytucje do wspólnego sadzenia drzew.

Również policjanci z mrągowskiej komendy na czele z zastępcą szefa mrągowskich policjantów podinsp. Andrzejem Andraczkiem włączyli się do wiosennej akcji, podczas której posadzono młode drzewa - dęby na terenie Leśnictwa Złoty Potok.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo do udziału we wspólnym sadzeniu lasu zaprosił również, strażaków z PSP w Mrągowie, żołnierzy i pracowników WOSzK w Mrągowie oraz młodzież z I LO im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie.

Po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez samego Nadleśniczego Jarosława Błyskuna z prawidłowego sadzenia sadzonek, a następnie pod fachowym okiem leśników służby i uczniowie przystąpili do pracy.

- Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie do tego przedsięwzięcia na rzecz naszych pięknych lokalnych lasów. Pamiętajmy, że przyroda to nasze dobro narodowe, o które musimy się wspólnie troszczyć, dlatego dbajmy o porządek! W końcu Mazury to cud natury! Nie zostawiajmy po sobie niechlubnej pamiątki z odwiedzin, jaką są śmieci. Przypominamy, że zaśmiecanie lasu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny nawet do 5000 zł - podsumowuje mł. asp. Paulina Karo, oficer prasowy mrągowskiej komendy.

Źródło: KPP Mrągowo