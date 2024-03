19 oesów czeka na zawodników i kibiców podczas jubileuszowego Rajdu Polski

Kibice pytają zazwyczaj o harmonogram i mapy rajdu, które zgodnie z Regulaminem Sportowym FIA zostaną udostępnione zawodnikom 27 kwietnia, dwa miesiące przed rozpoczęciem polskiej rundy mistrzostw świata. Na stronie rajdu pojawią się również szczegółowe mapy pokazujące lokalizację stref kibica i dojazd do nich. Uchylamy jednak już teraz rąbka tajemnicy, aby fanom sportu rajdowego ułatwić zaplanowanie wyjazdu i kibicowanie najlepszym kierowcom świata.

Rozpoczęcie rajdu nastąpi w czwartek, 27 czerwca, kiedy to zawodnicy wyjadą na trasę odcinka testowego. W godzinach popołudniowych uroczysty start w stolicy Mazur i pierwszy oes na torze Mikołajki Arena. W piątek, 28 czerwca dojdzie do rywalizacji na 6 odcinkach specjalnych (dwie pętle po trzy oesy), a meta etapu po siódmej tego dnia próbie na torze w Mikołajkach. W sobotę, 29 czerwca kolejnych 7 odcinków, ale tym razem już do trzeciego spotkania na Mikołajki Arenie dojdzie po pierwszych trzech próbach sportowych pierwszej pętli. Niedziela, 30 czerwca pozwoli na kibicowanie podczas kolejnych czterech odcinków, z których ostatni to Power Stage. Walka o zwycięstwo rozegra się na 19 oesach o długości ponad 300 kilometrów. Meta już tradycyjnie zostanie zlokalizowana w Mikołajkach, podobnie jak park serwisowy i biura rajdu.

Mapy rajdu pokazujące obszary, na których znajdą się odcinki specjalne zostały opublikowane na oficjalnej stronie internetowej ORLEN 80.Rajdu Polski.

Polski Związek Motorowy oraz warszawska firma Top Racing podpisały umowę dotyczącą obsługi komercyjnej ORLEN 80. Rajdu Polski. Na mocy porozumienia Top Racing uzyskuje wyłączne prawa do biletowania i kompleksowej organizacji stref dla kibiców podczas odbywającej się w ostatni weekend czerwca siódmej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 6 lutego br. na stronie internetowej rajdu i za pośrednictwem sklepu internetowego TopGIFT.PL

Umowa zawiera także wyłączne prawa do sprzedaży oferty „VIP hospitality” skierowanej do najbardziej wymagających klientów korporacyjnych. Top Racing będzie odpowiedzialne za kompleksową obsługę kibiców podczas Rajdu Polski już po raz szesnasty.

- Jubileuszowy ORLEN 80. Rajd Polski jest w tym roku rundą WRC i po siedmiu latach przerwy na pięknych, wymagających odcinkach specjalnych znów zobaczymy najszybsze i najbardziej zaawansowane technicznie samochody jakie rywalizują w rajdach. Organizacja rundy WRC to ogromne wyzwanie i dokładamy starań aby tegoroczna edycja rajdu potwierdziła swoim poziomem organizacyjnym, że zasługuje na stałe miejsce w mistrzostwach świata. Osiągniecie tego celu wymaga między innymi najwyższego standardu obsługi kibiców, zapewnienia im jak najlepszych warunków do oglądania zmagań oraz polepszenia pracy służ zabezpieczenia. Nie mam wątpliwości, że współpraca z tak doświadczonym partnerem jak Top Racing pozwoli nam zrealizować ten cel – stwierdził Krzysztof Maciejewski, dyrektor ORLEN 80. Rajdu Polski

- Cieszę się, że nasze dotychczasowe działania podczas największych imprez w sportach motorowych w Polsce zostały ocenione pozytywnie i zyskały uznanie władz PZM. Prace nad kompleksową ofertą dla kibiców trwają już pełną parą. W tym roku chcielibyśmy naszymi działaniami i pomysłami nawiązać do pamiętnego Rajdu Polski w 2009, który był również rundą WRC. Zaprezentujemy rekordową liczbę stref dla kibiców. Przy większości z nich zorganizowane będą pojemne parkingi, a część z nich będzie miała charakter Rally Campingów. Uzupełnieniem oferty dla spragnionych dodatkowych wrażeń kibiców będą loty widokowe helikopterem nad odcinkiem specjalnym oraz co-drive z licencjonowanym kierowcą rajdowym na trasie zamkniętego odcinka szutrowego – powiedział Andrzej Król, właściciel firmy Top Racing.

org.