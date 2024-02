Będzie musiał wrócić do Indonezji

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach zatrzymali 27-letniego Indonezyjczyka. Cudzoziemiec do kontroli okazał paszport oraz polską wizę, która utraciła ważność w lutym 2022 roku. Dokumenty, które posiadał mężczyzna nie pozwalały mu przebywać w Polsce zgodnie z przepisami.

Obywatel Indonezji otrzymał decyzję administracyjną zobowiązującą go do powrotu oraz 6-miesięczny zakaz wjazdu do Polski i państw Schengen.

Źródło: W-MOSG