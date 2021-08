Motocykliści złapani w Rodzonym

Policjanci apelują o rozważną i zgodną z przepisami jazdę.

Wczoraj, funkcjonariusze zatrzymali kolejne prawa jazdy kierującym, którzy rażąco przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym.

Funkcjonariusze z policyjnej grupy „SPEED” podczas patrolu powiatu iławskiego zauważyli, że w Rodzonym z nadmierną prędkością jadą motocykliści.

W trakcie pomiaru okazało się, że w obszarze zabudowanym dwóch 34 - latków jechało swoimi jednośladami z prędkością 108 km/h.

Policjanci zatrzymali ich do kontroli drogowej, wylegitymowali oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Mieszkańcy powiatu nowomiejskiego za popełnione wykrocznie zostali ukarani mandatami a ich konto powiększyło się o 10 punktów karnych. Mundurowi zatrzymali również prawa jazdy kobiecie i mężczyźnie.

Kierowca, który przekroczy prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km/h straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli, pomimo utraty prawa jazdy, taka osoba będzie nadal poruszała się samochodem i zostanie zatrzymana przez policję, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Jeśli to nadal nie zniechęci kierowcy - ryzykuje on utratą uprawnień i ponownym przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy.

Policjanci apelują!: