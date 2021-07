Turniej deblowy na lubawskich kortach. Trwają zapisy!

Turnieje deblowe zawsze przyciągały do Lubawy wiele par z naszego regionu i nie tylko! Mamy nadzieję że 14 sierpnia frekwencja dopisze maksymalnie, ponieważ lubawski turniej wskoczył na światowy poziom!

Bank BNP PARIBAS postanowił wspierać tegoroczne zmagania lokalnych deblistów w Lubawie!

— Nie będąc skromnym, nasze amatorskie turnieje są również najwyższej rangi!(na razie tylko lokalnie), a to skłoniło bank do współpracy z Lubawskim Towarzystwem Tenisowym Laver — informuje Jacek Świątkowski, koordynator tenisa ziemnego w Lubawie.

Rozgrywki tylko dla amatorów odbędą się 14 sierpnia 2021 roku.

Zapisy: 12.08 do godz 16.00 pod nr 882 702 333

Kategoria: debel, max liczba par: 20

Format gier: podział grupowy; wpisowe: 50zł/osobę

Czas gry: 1-2 dni

— Jak zawsze zapewniamy zimne i ciepłe napoje, przekąski, posiłek regeneracyjny(grill itp) — informuje Jacek Świątkowski — Dla pierwszych 3 miejsc przewidziane nagrody!

red.al

lubawa@gazetaolsztynska.pl