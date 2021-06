Pociąg ponownie przyjedzie do Lubawy

W tym roku organizator TurKol w ankiecie pytał internautów, czy chcą, aby pociąg ponownie przyjechał do Lubawy. Odpowiedź może być tylko jedna - TAK!

25 lipca 2020 do Lubawy przyjechał pociąg. To była sentymentalna podróż do Lubawy z Iławy pociągiem retro. Skład był ciągnięty historyczną lokomotywą spalinową, prowadził komfortowe wagony pierwszej klasy z lat 70-tych, zabytkowe wagony trzeciej klasy z lat 40-tych a także kultowy już wagon WARS.

Ta wyjątkowa atrakcja odbywała się w ramach programu Mazury 2020, Przejazd odbył się linią kolejową 252 na trasie Iława - Lubawa - Iława. Inicjatorami projektu byli: Bartosz Brechelke i WMTMK, a organizatorem Turystyka Kolejowa TurKol.pl.

Jak będzie w tym roku? 18 lipca o godzinie 9:05 pociąg wyruszy ze stacji Iława Główna do Lubawy. Na stacji docelowej ma się pojawić o 9:45. W czasie jego trzydziestominutowego postoju, będzie możliwość wejścia do środka pociągu. Świetna okazja, aby zobaczyć w jakich warunkach kiedyś ludzie podróżowali. Bez wątpienia wrócą wspomnienia.

Po przerwie, około godziny 10:15 pociąg opuści stację w Lubawie.

Oczywiście pociągiem tym można się przejechać. Do wyboru są dwie opcje. W pierwszej można być pasażerem w obie strony, z Iławy do Lubawy i z powrotem do Iławy. Druga opcja jest łączona z busem. Oznacza to, że z Lubawy 18 lipca o godzinie 8:15 wyruszy bus do Iławy, aby tam można wsiąść do pociągu i wrócić do Lubawy. Można także z Lubawy do Iławy pojechać pociągiem, aby busem o 11:00 z Iławy wrócić do Lubawy.

Bilety, rozkład jazdy i szczegółowe informacje dostępne na stronie TurKol.

Do zobaczenia 18 lipca na stacji Lubawa.

red.al

lubawa@gazetaolsztynska.pl