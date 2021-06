Sceny jak z filmu akcji! Policjant na rowerze goni motocyklistę

Próba ucieczki przed policyjnym patrolem, szybka jazda motocyklem, brak uprawnień i jazda pod wpływem alkoholu to przewinienia, za które odpowie przed sądem 23-latek.

W piątek (28.05.2021r.) policjanci z grupy SPEED podczas patrolowania miasta Chełmżyca zauważyli motocyklistę jadącego zdecydowanie za szybko. Tam, gdzie obowiązywało 30 km/h mężczyzna jechał z prędkością 120 km/h. W związku z powyższym policjanci dali znak do zatrzymania się, aby przeprowadzić kontrolę drogową. Mężczyzna pomimo użytych przez mundurowych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się, a wręcz zaczął uciekać, zjechał na drogę gruntową w kierunku posesji, a następnie na pole.

Jeden z funkcjonariuszy wyskoczył z radiowozu, po czym pożyczył rower z posesji, którym dogonił kierującego motocyklem. Policjanci zatrzymali 23-latka. W trakcie czynności okazało się, że jazda z nadmierną prędkością to nie jedyne przewinienie mieszkańca gminy Susz. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem i prowadził pojazd mając prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Kodeks karny za samo nie zatrzymanie się do kontroli drogowej przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.





KPP Iława