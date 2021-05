Pierwszy weekend bez maseczek

Na ulicy można było jeszcze spotkać osoby w maseczkach, jednak w większości ludzie z radością się ich pozbyli. Mimo tego poluzowania, warto pamiętać, że pandemia wciąż trwa.

O tym mają przypominać policjanci, którzy kontrolują czy obowiązujące przepisy są przestrzegane, a działalność podmiotów gospodarczych odbywa się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

A jakie przepisy, związane z maseczkami, aktualnie obowiązują?

Zmiany obowiązujące od 15 maja

Zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostaje jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Dozwolona została działalność gastronomii zewnętrznej (na świeżym powietrzu), przy zachowaniu dystansu między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Dozwolona została działalność działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dopuszczalna jest również aktywność sportowa na świeżym powietrzu z udziałem maks. 25% publiczności.

Zmiany obowiązujące od 21 maja

W dalszej kolejności dopuszczalna staje się działalność kin, teatrów, oper, filharmonii, przy maksymalnie 50% obłożeniu i zachowaniu reżimu sanitarnego, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki. Uczestnicy wydarzeń w tych miejscach nie mogą w tych pomieszczeniach spożywać napojów lub posiłków.

Zmiany obowiązujące od 28 maja

Pod koniec maja przywrócona zostaje działalność gastronomii wewnętrznej – w lokalu przy maks. 50% obłożenia, z zachowaniem dystansu między stolikami. Imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie) mogą się odbywać z maks. 50 osobami (do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19).

Wraca działalność krytych obiektów sportowych dla wszystkich z zachowaniem odpowiednich limitów oraz zasad reżimy sanitarnego.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących przepisów oraz planowanych ich zmian, znajdują się na stornie https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu

red.al lubawa@gazetaolsztynska.pl

KWP