24 litrów krwi w akcji dla Michała

Po raz kolejny w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie przeprowadzona została akcja honorowego krwiodawstwa wśród policjantów, pracowników cywilnych i osób chętnych. Celem przeprowadzenia wczorajszej akcji było zebranie tego cennego leku dla chorego policjanta Michała.

Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych. Policjanci na co dzień obsługujący zdarzenia, w wyniku których poszkodowani potrzebują do życia ten cenny środek leczniczy, rozumieją potrzebę honorowego krwiodawstwa i dlatego też chętnie włączyli się do akcji. Krew zebrana trafiła do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ponieważ przez cały rok jest duże zapotrzebowanie na ten najcenniejszy i niezastąpiony lek. Podczas akcji do oddania krwi zarejestrowało się 64 osoby, natomiast krew oddało 53 osoby przekazując w ten sposób prawie 24 litry tego najcenniejszego leku.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” a także mieszkańców powiatu iławskiego i współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział w Iławie doszło do kolejnej zbiórki tego cennego płynu.

