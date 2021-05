Nowe przywileje dla strażaków OSP

Jakie zmiany planowane są w tym projekcie? Przede wszystkim Druhny i Druhowie otrzymają dodatek emerytalny za służbę w OSP. Dla kobiet przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat oraz dla mężczyzn w wieku 65 przewidziano dodatek w kwocie równej 1/14 najniższego wynagrodzenia. Środki mają być wypłacane z puli zakłądu emerytalno-rentowego MSWiA. Dodatek będzie przyznawany na podstawie oświadczenia 3 wiarygodnych świadków, zatwierdzone przez gminę i lokalną komendę powiatową PSP. Warunek jest jeden: przynajmniej 25 lat czynnego udziału w akcjach gaśniczych.

Strażacy ochotnicy będą mieli takie same uprawnienia, jak strażacy zawodowi w kwestii zwolnień z pracy, odszkodowań czy świadczeń za udział w akcjach.

Wiadomo, że wokół jednostek OSP często skoncentrowane jest życie kulturalne lokalnej społeczności. W związku z tym, OSP jako organizator imprezy masowej, będzie mogła to zrobić z pominięciem przepisów dotyczących właśnie imprez masowych. Tu też jest haczyk, bo dochód z takiej imprezy w całości ma zasilać budżet danej jednostki na zadania statutowe.

Ochotnicy otrzymają legitymacje służbowe, które będą uprawniać no. do zniżki w PKO czy innych, zaproponowanych przez stosowne podmioty.

Proponowane są nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP:

— Odznaczenie św. Floriana - nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

— Krzyż św. Floriana - nadawany przez Prezydenta RP.

Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, powiedział, że poprawki jakie zaproponuje do tej ustawy, to aby " nie była 1/14 tylko może 1/5 czy 1/6 płacy minimalnej, to byśmy wtedy uzyskali kwotę około 400-500 złotych, czyli na takim poziomie, jak jest zaproponowane w projekcie obywatelskim, gdzie mówi się o 20 złotych dodatku miesięcznie za każdy rok służby i udziału w działaniach ratowniczych. Tam jest mowa o minimalnym stażu 10 lat, a w projekcie rządowym to 25 lat. Będziemy postulować, aby podwyższyć ten dodatek do poziomu z projektu obywatelskiego i ewentualnie wprowadzić niższy próg wejścia, żeby w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego, ten minimalny okres udziału w akcjach brany pod uwagę był np. 15 lat. Te elementy będziemy podnosili"

