Haszysz, alkohol, metaamfetamina i w drogę! Kolejny wysyp nieodpowiedzialnych kierowców

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa - to hasło, które powinni znać wszyscy, nie tylko uczestnicy ruchu drogowego. Dzięki informacji od świadka – odpowiedzialnego uczestnika ruchu, policjanci zatrzymali nietrzeźwą kierującą citroenem. Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o tym, że świadkowie ujęli 41 – latkę. Kobieta mając 1,5 promila alkoholu kierowała citroenem na jednej z dróg w gminie Susz. Funkcjonariusze osadzili 41 – latkę w policyjnej celi i zatrzymali kobiecie prawo jazdy.

Kolejnego nietrzeźwego kierującego ujął świadek w gminie Zalewo. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna kierował motorowerem mając 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Natomiast w gminie Susz świadek ujął kierującego vw . Jak ustalili policjanci 57 – latek kierował samochodem osobowym mając 2,6 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu.

Telefon od kolejnego świadka również pozwolił na zatrzymanie nietrzeźwego kierującego. Zgłaszający oświadczył, że do auta wsiada prawdopodobnie nietrzeźwy kierujący. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili uzyskane informacje. Okazało się, że 40 – latek kierował samochodem osobowym mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

O nietrzeźwym kierującym skodą policjanci również zostali poinformowani przez świadka, który oświadczył, że ze stacji benzynowej odjeżdża najprawdopodobniej nietrzeźwy kierujący. W trakcie czynności policjanci ustalili, że 38 – latek kierował samochodem osobowym mając 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Natomiast w Iławie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. Okazało się że 26 – latek kierował jednośladem mając 0,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna utrudniał funkcjonariuszom przeprowadzenie interwencji, przeklinał oraz nie miał założonej obowiązkowej maseczki na nos i usta. Mieszkaniec za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem.

Tymczasem w gminie Kisielice policjanci zatrzymali kierującego renaultem. W trakcie czynności ustalili, że 58 – latek kierował samochodem osobowym mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego policjanci zatrzymali w Iławie. Funkcjonariusze pamiętali, że kierujący vw nie posiada uprawnień do kierowania samochodem a jechał VW T4. W trakcie czynności wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili jego stan trzeźwości i to czy nie kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Wstępne badanie wskazało, że brak uprawnień to nie jedyne przewinienie 34 –latka. Mężczyzna prowadził vw pod działaniem metaamfetaminy i haszyszu. W związku z powyższym od mieszkańca Iławy został pobrana krew do badania.

Nietrzeźwi kierujący to od lat jeden z ważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju, tylko w 2020 roku na terenie powiatu iławskiego spowodowali 47 zdarzeń drogowych.

Przypominamy!

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą nawet 2 lat pozbawienia wolności. Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nie trzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych.

KPP Iława