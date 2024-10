Jesienne warunki atmosferyczne - kierowco uważaj na drodze!

Podczas jesiennej aury policjanci apelują o szczególną ostrożność na drogach. Ten okres jest również niekorzystny dla pieszych i rowerzystów, dlatego korzystajmy z elementów odblaskowych, tak aby inni widzieli nas na drodze.

Pamiętajmy, że w wielu miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami atmosferycznymi, leżącymi liśćmi, wydłuża drogę hamowania pojazdu. W takich warunkach nie trudno aby nasz pojazd wpadł w poślizg, po czym bardzo trudno zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie, wymijanie w takich warunkach może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić.

Zachować ostrożność muszą także piesi, którzy mają pierwszeństwo na przejściach przed pojazdami, ale w miejscach innych niż wyznaczone muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom. Piesi powinni wziąć również pod uwagę panujące na drodze warunki i do nich dostosować swoje zachowanie. Przy śliskiej nawierzchni kierowcy może być trudno zahamować, a może też on z różnych względów nie dostrzec pieszego, który już zdążył wejść na przejście.

Przypominamy również, że każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza terenem zabudowanym ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Po zmroku, przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości około 20 metrów, a jeśli ma na sobie jasne ubranie – 50 metrów. Posiadając na sobie elementy odblaskowe, kierujący pojazdem może zauważyć pieszego z odległości większej niż 150 metrów

Jesień to nie tylko zmiany w przyrodzie, ale również w samopoczuciu człowieka co związane jest z problemami z koncentracją. Powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na skupienie się podczas jazdy co pomoże kierującym uniknąć groźnych sytuacji na drodze. Okres ten charakteryzuje się obniżeniem widoczności, dlatego mogą wystąpić problemy z prowadzeniem pojazdu i oceną odległości. Nie mamy wpływu na pogodę ale możemy zminimalizować niebezpieczeństwo chociażby dbając o kontrolę świateł, czystość szyb w pojazdach czy też sprawność wycieraczek. Wcześniejsze przygotowanie samochodu do tego okresu pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach oleccy policjanci apelują do kierowców również o przestrzeganie zasady „PIŁEŚ NIE JEDŹ”. Mimo powtarzających się apeli nadal na drogach powiatu zatrzymywani są kierując „na podwójnym gazie”.

PAMIĘTAJMY! Podczas poruszania się po drogach nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale i za innych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym bądźmy ostrożni, rozważni i przestrzegajmy obowiązujących przepisów.

