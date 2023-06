Opadł kurz po bitwie pod Heilsbergiem [zdjęcia]

Bitwa pod pod Heilsbergiem odbyła się 10 czerwca 1807 roku. Była jedną z najważniejszych bitew podczas wojny Napoleona z IV koalicją (1806-1807) o czym przypomina napis na paryskim Łuku Triumfalnym.

Pod względem liczby walczących oraz ofiar po obu stronach, to była największa bitwa Napoleona na terytorium obecnej Polski. Brało w niej udział około 140.000 żołnierzy!

Jej rekonstrukcja odbyła się w Lidzbarku Warmińskim po raz 16. Tym razem w inscenizacji wzięło udział 206 rekonstruktorów, w tym 144 uzbrojonych. Pojawiły się też konie, które nie boją się wystrzałów broni czarnoprochowej i dział.

A huku wystrzałów, wybuchów i unoszącego się dymu nie brakowało. Nie brakowało też emocji wśród widzów.

— Pierwszy raz jestem na tej bitwie — mówi Paulina, które przyjechała na rekonstrukcje do Lidzbarka Warmińskiego z Olsztyna w towarzystwie trzech kolegów. — Mam sentyment do koni, sama jeżdżę konno i jestem pod ogromnym wrażeniem szarży, zwłaszcza tej z górki, bo to nie łatwe. Przyznam, że wzruszył mnie ten widok.

Rekonstrukcja odbyła się o godz. 15.00 w sobotę 10 czerwca. Przed i po bitwie można było zwiedzić historyczny obóz, z czego wiele osób skorzystało. Był też jarmark, a na nim liczne stoiska, ale też miejsca zabaw i gier.

Po bitwie można tez było posłuchać koncertu cymbalisty Mieczysława Dziemidowicza i wziąć udział p w potańcówce i wspólnym ognisku. Dzień wcześniej w Oranżerii Kultury odbyło się spotkanie pod hasłem "Kolory Paryża", podczas którego można było poznać historię makijażu i kosmetyków kolorowych na sto lat przed wynalezieniem tuszu do rzęs.

— Aby rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem była nie tylko interesująca, ale też bezpieczna, pracowało przy organizacji niemal całe miasto — mówi dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury Paweł Sadowski. — Natomiast rekonstruktorzy, którzy do nas przyjechali powiedzieli nam, że rzadko zdarza się tak dobrze przygotowane pole, co ich bardzo cieszy.

Przypomnijmy, że przed pandemią do Lidzbarka Warmińskiego przyjeżdżali na tę inscenizację rekonstruktorzy z całej Polski, ale też z takich krajów jak: Rosja, Litwa, Łotwa, Białoruś i Czechy. Jednak rzeczywistość zmieniła nie tylko pandemia, ale też inwazja Rosji w Ukrainie. Organizatorzy w tym roku nie zaprosili Rosjan, ani Białorusinów, którzy jeszcze do niedawna przyjeżdżali do nas licznie.

Mimo to rekonstruktorów nie zabrakło. Na pole bitwy, jak wspomnieliśmy, weszło ponad 200 osób.

Kolejna rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem za rok.

