Kaziuki-Wilniuki to zapowiedź wiosny. Odbyły się już po raz 39. [zdjęcia]

W Lidzbarku Warmińskim impreza ta cieszy się ogromnym powodzeniem. Już w październiku mieszkańcy pytają o bilety na koncert Kaziukowy. Uwielbiają wileński folklor, kochają prowadzących Annę Adamowicz (Ciotkę Franukową) i Dominika Kuziniewicza (Wincuka Bałbatunszczyka z Pustaszyszek), których i w tym roku nie zabrakło.

Gościem szczególnym, który ma swój wielki wkład w organizację tej imprezy była, mieszkająca na Litwie, Krystyna Adamowicz, która niedawno otrzymała tytuł Polaka Roku 2022.

— Przyjeżdżam do was, jak do mojej wileńskiej rodziny — mówiła w niedzielę podczas koncertu. — Pamiętajcie kochani o swoich korzeniach i przekazujcie to młodemu pokoleniu.

Po części oficjalnej na scenie pojawili się artyści. Pierwszy wystąpił zespół Art of Music z Centrum Kultury w litewskich Solecznikach, a następnie kolejny gość z Litwy — Polski Zespół Tańca Ludowego Perła z Niemenczyna.

Ostatni był występ Zespołu Tańca Ludowego "Perła Warmii" z Lidzbarka Warmińskiego.

W tym roku Kaziukom-Wilniukom przyświecało hasło „Mikołajowi Kopernikowi – Wileńszczyzna”.

