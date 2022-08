Ojcu dwunastolatka, który strzelił do siebie, prokurator rejonowy przedstawił dwa zarzuty

Chłopiec przyłożył sobie broń do głowy i strzelił. Wygląda na to, że nie był to wypadek, a strzał samobójczy. Prokuratura sprawdza, co miało wpływ na taką tragiczną decyzję dziecka.

Rodziców nie było w tym czasie w mieszkaniu. Niestety w mieszkaniu była krótka broń i to dwie sztuki. 50-letni ojciec chłopca ma pozwolenie na posiadanie broni, jednak nie zabezpieczył jej należycie, do czego zobowiązywały go przepisy.

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim, na której terenie doszło do tragedii, od razu zatrzymała ojca chłopca, a później przedstawiła mu dwa zarzuty.

Pierwszy z nich, to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez pozostawienie bez nadzoru i zabezpieczenia dwóch sztuk broni palnej, na skutek czego doszło do użycia przez małoletniego jednego z pistoletów i śmierci dziecka.

Jak poinformował szef lidzbarskiej prokuratury Andrzej Krzywiel, drugi zarzut dotyczy udostępnienia osobie nieuprawnionej, czyli synowi broni w ten sposób, że ojciec przechowywał ją wbrew obowiązującym przepisom.

Pierwszy zarzut to art. 160 paragrafy 1. i 2. kodeksu karnego. Z paragrafu pierwszego mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, z drugiego paragrafu od 3 miesięcy do lat 5.

Drugi zarzut dotyczy art. 263 par. 3 KK, który brzmi: "Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

O tym, jaką karę poniesie ojciec dwunastolatka, który już przeżył najtragiczniejsze wydarzenie w swoim życiu — śmierć dziecka, zadecyduje sąd.

Wobec mężczyzny nie zastosowano żadnego środka zapobiegawczego. Będzie odpowiadał przed sądem "z wolnej stopy".

red.