Rusza kętrzyńskie lodowisko! Przygotowania trwały 5 tygodni

Uruchomienie lodowiska to długie i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. - Dość powiedzieć, że instalacja chłodnicza układana każdego sezonu pod taflą lodu ma długość prawie 13 kilometrów. To tyle, co odległość z Kętrzyna np. do Świętej Lipki. Do tego dochodzi niemal 4 tysiące złączek i innych elementów oraz urządzeń niezbędnych do schłodzenia lodu - opowiada Krzysztof Krupienik, dyrektor kętrzyńskiego MOSiR-u

Budowę rozpoczęto 24 października i trwała ona 5 tygodni. Obecnie jest już ono praktycznie gotowe - trwają ostatnie, kosmetyczne przygotowania do otwarcia obiektu.

Na rozpoczęcie łyżwiarskiego sezonu na lodowisku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza już w piątek, 1 grudnia. Z kolei na 6 grudnia organizatorzy przygotowują mikołajkowy prezent. W tym dniu wstęp będzie bezpłatny, a w godz. 10:00-12:00 lodowisko odwiedzi Święty Mikołaj.

Harmonogram funkcjonowania lodowiska:

- od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00 (przerwa techniczna w godz. 15:00-16:00)

- w soboty i niedziele w godz. 10:00 – 20:00 (przerwa techniczna w 14:00-15:00).

Cennik wstępu na lodowisko nie uległ zmianie. Szczegóły na stronie internetowej: https://mosir-ketrzyn.pl/index.php/obiekty/lodowisko