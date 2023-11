Prawie 200 biegaczy wzięło udział w Trójce Niepodległości

11 listopada to jeden z najważniejszych dni w roku dla każdej Polki i każdego Polaka. Dla kętrzynian to data szczególna. Świętujemy nie tylko rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również jubileusz nadania praw miejskich Kętrzynowi i dzień świętego Marcina, patrona miasta. Sportowe obchody tych ważnych świąt już na stałe wpisały się do kalendarza miejskich wydarzeń. Nie inaczej było w tym roku podczas Kętrzyńskich Biegów „Trójka Niepodległości”.