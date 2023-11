Znamy bilardowych Mistrzów Warmii i Mazur. Skrzyżowali kije by upamiętnić rocznicę

Zawodnicy rywalizowali o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Uczestnikami mistrzostw byli: SKB I Mrągowo, SKB II Mrągowo, Makatka I Olsztyn, Makatka II Olsztyn, Giżycko, SEVEN Kętrzyn, Węgorzewo i Bałtyckie Centrum Bilardowe Kętrzyn.

Zawody rozegrane zostały w systemie grupowym. Każda z grup liczyła 4 drużyny, a 2 najlepsze uzyskiwały awans do półfinału. Mecze rozgrywane były w odmiany 8 bil i 10 bil indywidualnie oraz 9 bil w grze podwójnej. Turniej przebiegał w koleżeńskiej atmosferze jednak przy stole było widać, że każda z drużyn chciała zdobyć trofeum. W grupie pierwszej najlepiej zagrała drużyna BCB Kętrzyn, a drugie miejsce zajęła drużyna SKB II Mrągowo. Druga grupa to wygrana SKB I Mrągowo, drugie miejsce należało do Makatka I Olsztyn. Półfinały to pewne zwycięstwa BCB Kętrzyn nad Makatka I Olsztyn oraz SKB I Mrągowo nad SKB II Mrągowo. Finał to zawsze duże emocje i tak było tym razem. Pewne zwycięstwo odniósł Dawid Tonojan wygrywając 5:0 z Łukaszem Drożdżem, a pozostałe spotkania były bardziej wyrównane. W 8 bil Krystian Kosik wygrał 5:3 z Igorem Ziewcem. Debel Łukasz Niemczyk i Dorian Czubaszek wynikiem 5:3 przypieczętowali zwycięstwo wygrywając z Grzegorzem Ulewiczem oraz Mariuszem Borkowskim.



Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:



Wyniki drużynowe:

1. Bałtyckie Centrum Bilardowe Kętrzyn

2. SKB I Mrągowo

3. Makatka I Olsztyn

4. SKB II Mrągowo

5. Giżycko

6. Węgorzewo

7. Seven Kętrzyn

8. Makatka II Olsztyn

Wyniki indywidualne:

1. Krystian Kosik reprezentujący Bałtyckie Centrum Bilardowe Kętrzyn

2. Grzegorz Ulewicz reprezentujący SKB I Mrągowo

3. Dawid Tonojan reprezentujący Bałtyckie Centrum Bilardowe.

Organizatorem zawodów byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz Klub Bilardowy Mrągowo. Wszystkim drużynom dziękujemy za udział oraz gratulujemy zwycięzcom.

Źródło: MOSiR Kętrzyn