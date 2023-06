Tancerka z Kętrzyna trafiła do kadry narodowej

Województwo Warmińsko-Mazurskie w Młodzieżowej Kadrze Narodowej Breakingu będą reprezentowały dwie zawodniczki ze Stowarzyszenia Hip Hop Mazury – klubu, który oficjalnie przynależy do Polskiego Związku Sportu Tanecznego. Pierwsza zawodniczką jest Iga Górska z Kętrzyna, która na co dzień trenuje w Kętrzyńskim Centrum Kultury pod okiem instruktora Piotra Frąckiewicza. Druga zawodniczka Emilia Kociałkowska pochodzi z Rynu, gdzie trenuje w Regionalnym Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie a jej trenerem jest Robert Grynis.

Obie zawodniczki mimo różnych miast zamieszkania często wspólnie trenują oraz występują na ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach. Umiejętności, które wypracowały na przestrzeni lat zapewniły awans do narodowej kadry, gdzie pojawiają się pewne szanse związane z możliwością reprezentowania Polski na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata a także Igrzyskach Olimpijskich. Bycie w kadrze to również obowiązki jakie ciążą na zawodniku - z pewnością większe oddanie pasji, jaką jest breaking, przygotowanie indywidualnego programu treningowego przez trenera czy szukanie wsparcia finansowego przez klub. Nie wszystkie wyjazdy na turnieje są pokrywane przez Polski Związek Sportu Tanecznego i na zawodniku spoczywa ciężar uczestnictwa w licznych wydarzeniach sportowych. Jednak w tym przypadku pozytywnej myśli jest trener Piotr Frąckiewicz. - Ludzi pozytywnie nastawionych do wsparcia i pomocy jest wielu, również i w tym przypadku z pewnością znajdziemy pomocną dłoń, która sprawi, że talenty którymi się opiekujemy, dzięki wsparciu finansowemu rozwiną skrzydła i będą mogły osiągnąć światowy poziom - podkreśla. Osoby zainteresowane wsparciem mogą zgłaszać chęć pomocy mailowo: Piotr.f.ketrzyn@gmail.com.

Iga Górska wraz z Emilią Kociałkowską w uczestniczyły w pierwszym zgrupowaniu Młodzieżowej Kadry Narodowej Breakingu w Warszawie, gdzie oprócz kwestii organizacyjnych, warsztatów tanecznych, wzięły udział w Pikniku Olimpijskim – jednym z najważniejszych eventów rekreacyjno-sportowych w Polsce, promującym aktywność sportową.

red.

fot. 1 archiwum Stowarzyszenia HipHop Mazury

Iga Górska (pierwszy rząd, pierwsza od prawej)

fot. 2 archiwum Stowarzyszenia HipHop Mazury

Zawodniczka wzięła udział w pierwszym zgrupowaniu