Zmiany w zarządzie Granicy Kętrzyn

Członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności klubu za rok 2022. Nie mieli zastrzeżeń, więc zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Dotychczasowy prezes Karol Lizurej musiał złożyć rezygnację z funkcji w związku z objęciem od 8 maja stanowiska zastępcy burmistrza Kętrzyna. Zapewnił jednak, że Granica będzie dalej na ważnym miejscu w jego sercu i będzie wspierał klub jak tylko będzie mógł. W jego miejsce głosami członków powołano Adriana Kaliniczenkę. Dotychczas był on Członkiem Zarządu Klubu, odpowiadał za social media, a wcześniej występował w barwach Granicy jako zawodnik.

- Rola ta to ogromny zaszczyt, ale też i wyzwanie. Swoje zadanie chcę wypełnić należycie, tak aby dorobek mojego poprzednika oraz Zarządu nie poszedł na marne - komentuje świeżo "upieczony" prezes. - Mamy doskonałych trenerów, wspaniałe zespoły młodzieżowe, a nasz I zespół, zespół seniorów z Adamem Fedorukiem na czele to czołowy zespół ligi, z możliwościami na znacznie, znacznie więcej... Praca więc w takim klubie to czysta przyjemność - podkreśla.

Z funkcji Członka Zarządu zrezygnowała Agnieszka Radawiec.