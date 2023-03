Panzerfaust postawił służby na nogi. Ewakuowano 48 osób

W czwartek, 9 marca o godz. 10:30 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów został powiadomiony, że podczas prac ziemnych została znaleziona amunicja do panzerfausta. Z przekazanych informacji wynikało, że do „nietypowego znaleziska” doszło przy ul. Ogrodowej w Reszlu. We wskazane miejsce został wysłany policyjny patrol z Komisariatu Policji w Reszlu oraz podkom. Paweł Pieniak policyjny pirotechnik. Wstępna ocena specjalisty potwierdziła, że jest to Panzerfaust-bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku pochodzący z okresu II wojny światowej. Miejsce z którego wykopano ten przedmiot do czasu przybycia patrolu saperskiego zabezpieczyli funkcjonariusze, nie dopuszczając osób postronnych. Po przybyciu patrolu saperskiego na czas podjęcia granatnika z pobliskich budynków ewakuowano 48 osób. Po jego podjęciu i sprawdzeniu terenu saperzy zabrali pocisk na specjalny poligon, gdzie zostanie zdetonowany.



- Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno pod żadnym pozorem dotykać, ani tym bardziej przenosić czy rozbrajać. Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów - przypomina asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.



