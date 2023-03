Wypadek w gminie Srokowo. Drzewo spadło na robotnika

Do zdarzenia doszło 8 marca przed godz. 8.00. - 56-letni mężczyzna pracujący przy wycince drzew został uderzony przez pień drzewa, które akurat było ładowane na transport - mówi mł. asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Na miejsce zadysponowano m.in. strażaków z Kętrzyna i OSP Srokowo oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. - Działania na miejscu wypadku polegały na dotarciu do poszkodowanego poprzez usunięcie wiatrołomu blokującego dostęp do rannego, zabezpieczenie go oraz przeniesienie do ambulansu. Poszkodowany mieszkaniec gminy Srokowo został natychmiast przetransportowany do szpitala - informują druhowie ze Srokowa.

Mężczyzna doznał urazu nogi.

Strażacy podziękowali za sprawne działanie Służbie Leśnej. - Serdecznie dziękujemy Służbie Leśnej za pokierowanie nas oraz ZRM na miejsce zdarzenia. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, ale dzięki Państwa zimnej krwi - szybko dojechaliśmy do poszkodowanego i mogliśmy udzielić mu pomocy - napisali na swoim Facebooku.