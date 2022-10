Sędzia Anna Maria Wesołowska odwiedziła Srokowo i Kętrzyn

Do Srokowa Anna Maria Wesołowska zawitała 22 września. Miejscowa Szkoła Podstawowa oraz Centrum Usług Społecznych zorganizowali cykl spotkań pod wspólnym hasłem "Jak we współczesnym świecie zbudować stabilną rodzinę i bezpieczne otoczenie dla dziecka". Znana z telewizyjnych programów sędzia, obecnie już w stanie spoczynku w pierwszej kolejności spotkała się z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych ze Srokowa, Barcian i Nakomiad. Temu spotkaniu towarzyszyło przesłanie "Stop dla hejtu i przemocy". Wesołowska rozmawiała z dziećmi i młodzieżą o odpowiedzialności karnej nieletnich oraz o nowych zagrożeniach, jakie czyhają na młodych ludzi. Można było dowiedzieć się m.in., że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami do Zakładu Poprawczego można trafić mając nawet 10 lat. Zdziwienie uczniów wywołały m. in. informacje o tym, że za wagarowanie również grożą konsekwencje prawne. Sędzia aktywnie poprowadziła spotkania z młodymi ludźmi, którzy aktywnie dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Tego samego dnia Wesołowska poprowadziła również szkolenie "Procedury prawne a bezpieczeństwo w szkole". Jego uczestnikami byli pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele pomocy społecznej, policji, kuratorzy, przedstawiciele służby zdrowia, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkała się również z mieszkańcami Srokowa.

Sędzia mówiła m.in. o zaostrzeniu kar dla nieletnich oraz nowościach wynikających z nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Wynika z niej m.in., że od 1 września tego roku dyrektorzy szkół nie muszą informować policji lub sądu o każdym naruszeniu prawa przez uczniów na terenie szkoły. W niektórych sami będą mogli wyciągać konsekwencje, wyznaczając jako karę np. prace społeczne na rzecz szkoły. Wiele ustawowych zapisów wzbudza jednak kontrowersje. - To nie jest ustawa resocjalizacyjna o wspieraniu nieletnich, to jest ustawa karząca. Ja jestem przeciwna takim metodom. Skoro już jednak taka ustawa jest, to musimy wyciągnąć z niej jak najwięcej dobrego - mówi sędzia Anna Maria Wesołowska. - Musimy bardzo mocno postawić na profilaktykę, na edukację prawną żeby dzieci miały świadomość dlaczego nie warto do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Okresowego Ośrodka Wychowawczego czy Zakładu Poprawczego. W tej ustawie są takie "straszaki", jak m.in. zapis, że w takim ośrodku, jeśli środki profilaktyczne nie będą skuteczne, będzie można wobec dziecka używać przemocy fizycznej. Jeśli to nie przyniesie efektu to będzie można użyć środków z ustawy o broni i amunicji. Dziecku będzie przysługiwała dziennie jedna godzina na świeżym powietrzu. Za niewłaściwe zachowanie tę godzinę będzie można skrócić. To nie napawa optymizmem - nie kryje obaw sędzia. Jak zauważa, w świetle nowych przepisów za czyn karalny 10-latka może być uznane przeklinanie na ulicy, a za wagary będzie można trafić do ośrodka wychowawczego. O takich sytuacjach dyrektorzy szkół obowiązkowo będą musieli informować sąd rodzinny. - Szkoła nie jest instytucją, która powinna w imieniu sądu wymierzać kary. Do tej pory szkoły miały statutowe możliwości wyciągania konsekwencji. I do tego właśnie zachęcam, żeby dalej z tych możliwości korzystano, niekoniecznie powołując się na sądy i prawo - dodaje Anna Maria Wesołowska.

Dzień później sędzia była gościem kętrzyńskich szkół podstawowych.

Anna Maria Wesołowska jest sędzią w stanie spoczynku. Pierwszy wyrok wydała w 1982 roku przez wiele lat zajmowała się sprawami karnymi - zabójstwami, gwałtami, a także przestępczością zorganizowaną. To ona wydawała wyroki m.in. dożywocia dla szefów słynnej w latach 90-tych łódzkiej "ośmiornicy". Od wielu lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją prawną społeczeństwa, szczególnie w zakresie mediacji rodzinnych i przeciwdziałania przemocy. Jest autorką książki "Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny". Prowadzi edukację wśród dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów. Jest członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pełniła funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Popularność zyskała dzięki programom telewizyjnym "Sędzia Anna Maria Wesołowska" i "Wesołowska i mediatorzy". - Przez lata wydawałam wyroki bandytom za najcięższe przestępstwa. Często naprzeciw mnie stawał nieletni w kajdankach. To był przerażający widok. Zdecydowanie łatwiej było wsadzać do więzienia członków mafii niż wydawać wyroki karzące dzieci - opowiadała sędzia na spotkaniu z młodymi ludźmi.

Wojciech Caruk