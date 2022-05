Pijany zasnął przed przejazdem kolejowym

W sobotę, 21 maja ok. godz. 14.50 w Kętrzynie przy ul. Chopina patrol policji stał przed przejazdem kolejowym. Po przejechaniu pociągu i mimo podniesionych zapór pojazdy stojące przed radiowozem nie ruszały. Policjanci postanowili sprawdzić co jest przyczyną tamowania ruchu. Przed przejazdem kolejowym zauważyli stojący pojazd marki Peugeot, a w nim kierowcę, który ucinał sobie drzemkę. Po otworzeniu drzwi funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. Mężczyzna przebudził się i widząc policjantów usiłował uruchomić pojazd i odjechać z miejsca. Funkcjonariusze natychmiast uniemożliwili 60-latkowi dalszą jazdę odbierając mu kluczyki od pojazdu. Kierowca tłumaczył, że wraca od znajomego i czekał, aż zapory kolejowe zostaną podniesione po przejeździe pociągu, ale przysnął ze zmęczenia. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w organizmie.

Wkrótce mężczyzna odpowie przed sądem. Zgodnie z Kodeksem Karnym grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu jest nie tylko odpowiedzialność karna. Niekiedy znacznie dotkliwszy okazuje się zakaz prowadzenia pojazdów - nie niższy niż na okres 3 lat.

To nie jedyny pijany kierowca zatrzymany w miniony weekend w powiecie kętrzyńskim. Do kolejnej sytuacji doszło 22 maja o godz. 04:40 w Kętrzynie przy ul. Mazowieckiej. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Opel Combo. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że 25-latek posiada aktualny zakaz kierowania pojazdami wydany przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem wbrew sądowemu zakazowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie również kary za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości.

Źródło: KPP Kętrzyn