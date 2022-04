Wypadek na trasie Kętrzyn - Mrągowo. Cztery osoby poszkodowane, 5-latka zabrał śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło w czwartek, 14 kwietnia przed godz. 15.00. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w pobliżu Muławek (gm. Kętrzyn) zderzyły się czołowo dwa pojazdy, a podróżujące nimi osoby potrzebują pomocy medycznej.

- Będący na miejscu policjanci ustalili, że pojazdami podróżowało łącznie 7 osób w tym 4 osoby potrzebowały pomocy medycznej - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. - 36-letni kierujący pojazdem osobowym marki Toyota jadąc w kierunku miejscowości Kętrzyn na łuku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h zjechał na przeciwległy pas jezdni i doprowadził do zderzenia czołowego z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Chevrolet, którym kierował 55-letni mężczyzna - opisuje ustalony wstępnie przebieg zdarzenia policjantka

W toyocie oprócz kierowcy, który z urazem kręgosłupa został przewieziony do szpitala w Kętrzynie podróżowały jeszcze 3 osoby w tym 5-letni chłopiec. Dziecko helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostało przetransportowane do szpitala w Olsztynie. 35-letnia pasażerka również z obrażeniami ciała trafiła do szpitala w Mrągowie. Bez obrażeń pozostał 74-letni mężczyzna podróżujący tym autem. W chevrolecie łącznie podróżowały 3 osoby. Obrażeń doznał tylko kierujący, który został przewieziony do szpitala w Kętrzynie.

Przeprowadzone badania stanów trzeźwości obu kierujących mężczyzn nie budziły zastrzeżeń - byli trzeźwi. Funkcjonariusze za spowodowanie wypadku drogowego zatrzymali kierującemu toyotą prawo jazdy.

Podczas wykonywania dalszych czynności na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że fotelik w którym podróżowało dziecko nie był prawidłowo zamocowany a toyota nie miała aktualnych badań technicznych.