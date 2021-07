Jarmark św. Jakuba już w ten weekend

W czasie jarmarku, w cieniu zamkowych lip będzie można zobaczyć pracę kowala, wziąć udział w warsztatach prezentujących dawną kuchnię. Warsztat garncarski umożliwi poznanie różnych technik lepienia naczyń, u papiernika będzie można wykonać papier czerpany - by później w średniowiecznym scriptorium gęsim piórem wykaligrafować na nim swoje imię. Odbędą się pokazy z bicia monet, zaprezentowany zostanie warsztat odlewniczy, tkacki, farbiarski, obróbki skóry, plecionkarski, tokarski, płatnerski. Przy zamku stanie obóz rycerski przy którym grupa rekonstrukcyjna „Masuria” prezentować będzie uzbrojenie rycerskie oraz zapewni gry i zabawy dla najmłodszych.

Podczas Jarmarku rozbrzmiewać będą pieśni lirnicze, dziadowskie, pielgrzymie, opowieści, bajki , legendy, z różnych stron świat, jak na Średniowieczny Jarmark przystało. Wieczorne koncerty i spektakle przybliżą atmosferę średniowiecznego świętowania.

Zamek krzyżacki w Kętrzynie zbudowano w drugiej połowie XIV wieku. Wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko –Mazurskiego, jako jeden z nielicznych w okolicy udostępniony jest również turystom. Dzięki temu pretenduje do jednego z najważniejszych obiektów na mapie turystycznej Warmii i Mazur. Zamek został wyremontowany i oddany do użytku w lipcu 2020 roku. To historyczna perła Regionu.