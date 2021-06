10-latka potrącona na przejściu dla pieszych

Pośpiech, zbyt szybka jazda i brak ostrożności - to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Do potrącenia 10-latki doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowana trafiła do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Policjanci apelują o ostrożność na drodze.

W poniedziałek, 7 czerwca tuż przed godz. 15:00 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów został powiadomiony o potrąceniu dziecka na ul. Chopina w Kętrzynie. We skazane miejsce natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Będący na miejscu policjanci ustalili, że na oznakowanym przejściu dla pieszych 69-letni mężczyzna kierując pojazdem marki Audi A3 nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do potrącenia 10-latki. Dziewczynka z obrażeniami ciała została przewieziona do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało, że był trzeźwy. Kierujący samochodem twierdził, że nie zauważył pieszej.

- Piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niestety do większości zdarzeń z ich udziałem dochodzi na przejściach dla pieszych - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. - Każdy kierujący pojazdem powinien pamiętać, że zbliżając się do "pasów", powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Pieszym przypominamy o tym, aby każdorazowo, gdy zbliżają się do tzw. zebry, upewniali się, że bezpiecznie mogą na nią wejść i to nie spowoduje nagłego hamowania nadjeżdżającego pojazdu. Dodatkowo prosimy, aby spacerując drogą, nawet podczas sprzyjającej pogody, starać się być widocznym dla kierujących. Kiedy zapada zmrok lub poruszamy się pieszo w warunkach złej widoczności, koniecznie powinniśmy stosować elementy odblaskowe. Niezależnie czy jesteśmy pieszym czy kierowcą danego dnia, powinno nam jednakowo zależeć na naszym wspólnym bezpieczeństwie. Mówimy tu przecież o zdrowiu i życiu człowieka. Bądźmy rozważni i odpowiedzialni - apeluje policjantka.