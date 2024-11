Trójka Niepodległości w Kętrzynie. Bieganiem uczcili rocznicę [GALERIA]

Trójka Niepodległości rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu. Jako pierwsze do rywalizacji na dystansach od 100 do 2000 metrów stanęły dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne. Dorośli pobiegli podzieleni na trzy grupy na dystansie 3 kilometrów. Najlepszy wynik na tym dystansie to 9 min. 12 sek. Z takim czasem metę przekroczył Jakub Pigiel z Gołdapi.

WYNIKI:

Bieg na 100 m dziewcząt do 6 lat:

1. Pernak Maja - Kętrzyn

2. Sławińska Irena - Warszawa

3. Relidzyńska Joanna - Kętrzyn

Bieg na 100 m chłopców do 6 lat:

1. Tomczak Filip - Kętrzyn

2. Urban Szymon - Kętrzyn (NINJA)

3. Kwiatkowski Alex - Kętrzyn

Bieg na 200 m dziewcząt 7-9 lat:

1. Góral Nikola - Szczytno (LKS Masuria Jęcznik)

2. Bernacka Nela - Biskupiec

3. Mędza Zofia - Ryn

Bieg na 200 m chłopców 7–9 lat:

1. Jackiewicz Oliwier - Kętrzyn

2. Mędza Tadeusz - Ryn

3. Zabost Szymon - Ryn

Bieg na 600 m dziewcząt 10-12 lat:

1. Wiśniewska Amelia - Kętrzyn (Drużyna ML)

2. Krumplewska Dorota - Kętrzyn (Drużyna ML)

3. Kozłowska Amelia - Gołdap (OSiR Gołdap)

Bieg na 600 m chłopców 10-12 lat:

1. Skoneczny Marcel - Bartoszyce (UKS Jedynka Bartoszyce)

2. Michaluk Mariusz - Barciany (SP im. Straży Granicznej Barciany)

3. Kondratowicz Mateusz - Kętrzyn

Bieg na 1500 m dziewcząt i chłopców 13–15 lat OPEN:

1. Kwiatkowski Maksymilian - Gołdap (ZSZ Gołdap)

2. Łukaszewicz Mateusz - Giżycko

3. Rzyp Julia - Nowa Różanka (KS ZAMEK KURZĘTNIK)

Bieg na 1500 m dziewcząt 13–15 lat:

1. Rzyp Julia - Nowa Różanka (KS ZAMEK KURZĘTNIK)

2. Olszak Kalina - Kętrzyn (KS Zamek Kurzętnik)

3. Chudzik Agnieszka - Kętrzyn (Drużyna ML)

Bieg na 1500 m chłopców 13–15 lat:

1. Kwiatkowski Maksymilian - Gołdap (ZSZ Gołdap)

2. Łukaszewicz Mateusz - Giżycko

3. Wardęga Kacper - Orneta

Bieg na 2000 m dziewcząt i chłopców 16–17 lat OPEN + kat. chłopców:

1. Jadeszko Oskar - Gołdap (ZSZ Gołdap)

2. Barszcz Filip - Mrągowo

3. Ryba Jakub - Kętrzyn



Bieg na 2000 m dziewcząt 16–17 lat:

1. Makoś Katarzyna - Kętrzyn (Drużyna ML)

2. Soliwoda Oliwia - Kętrzyn (Drużyna ML)

3. Dudkiewicz Maja - Kętrzyn (Drużyna ML)

Bieg 3 km OPEN + mężczyźni OPEN:

1. Pigiel Jakub - Gołdap (ZSZ Gołdap)

2. Pigiel Adrian - Gołdap (ZSZ Gołdap / LKS Korab Olecko)

3. Flaga Przemysław - Olsztyn-Redykajny (URWIS BIEGA)



Bieg 3 km kobiety OPEN:

1. Tomczak Joanna - Warszawa

2. Deska Elżbieta - Grójec (Bieganie Pod Sokolim Okiem)

3. Wołyniec Emilia - Gołdap (ZSZ Gołdap)

Bieg 3 km M60+

1. Maliszewski Jerzy - Olsztyn (AKM OLSZTYN)

2. Lijka Bogusław - Kętrzyn (Drużyna ML)

3. Gagdzis Jan - Kętrzyn (Mroźniaki z Kętaki)

M 55-59:

1. Lenart Miłosz - Kętrzyn (Drużyna ML)

2. Zabost Ireneusz - Giżycko

3. Sowiński Tomasz - Olsztyn

M 50-54:

1. Soliwoda Jacek - Kętrzyn (2bz)

2. Szewczyk Rafał - Olsztyn (RS MARATON TEAM)

3. Kłek Jacek - Kętrzyn (Drużyna ML)

K 50-54:

1. Akinis-Sowińska Beata - Olsztyn

2. Moroz Elżbieta - Kętrzyn

M 45-49:

1. Olkowski Rafał - Lidzbark Warmiński (Bieganie Pod Sokolim Okiem)

2. Kulwicki Marcin - Olsztyn (Pszczółkowski Team)

3. Sławiński Piotr - Warszawa

K 45-49:

1. Deska Elżbieta - Grójec (Bieganie Pod Sokolim Okiem)

2. Stępień Edyta - Ketrzyn (Drużyna ML)

3. Rymkiewicz Magdalena - Ketrzyn (Drużyna ML)

M 40-44:

1. Flaga Przemysław - Olsztyn-Redykajny (URWIS BIEGA)

2. Czopek Jarosław - Ełk (Maratonka Grajewo)

3. Kruk Wojciech - Burszewo

K 40-44:

1. Wołyniec Emilia - Gołdap (ZSZ Gołdap)

2. Jurczyk Joanna - Mrągowo (EGGER Biskupiec biega/Drużyna ML)

3. Cichomska Marzena - Kętrzyn

M 35-39:

1. Hałun Łukasz - Kętrzyn (Team Parszczyńskich)

2. Piotrowski Mateusz - Regimin

3. Dryka Damian - Olsztyn

K 35-39:

1. Tomczak Joanna - Warszawa

2. Tomczyk Anna - Olsztyn

3. Derek Karina - Gołdap

M 30-34:

1. Worobiec Dawid - Lidzbark Warmiński (Bieganie Pod Sokolim Okiem)

2. Kokosza Karol - Olsztyn (Dąbrowski Team)

3. Grzymała Damian - Lidzbark Warmiński

K 30-34:

1. Gałęzowska Karolina - Korsze (Drużyna ML)

M 25-29:

1. Paliszewski Krystian - Nowe Miasto

2. Wilczyński Jakub - Giżycko (MazurskieGabaryty)

M 18-24:

1. Pigiel Jakub - Gołdap (ZSZ Gołdap)

2. Pigiel Adrian - Gołdap (ZSZ Gołdap / LKS Korab Olecko)

3. Puzio Oliwier - Kętrzyn (Fundacja Drużyna ML)

Klasyfikacja Drużynowa:

1. Bieganie Pod Sokolim Okiem

2. ZSZ Gołdap

3. Drużyna ML II