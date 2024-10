Bili rekord na parkrunie [GALERIA]

W sobotę, 5 października, pasjonaci aktywnego relaksu spotkali się w ramach parkrun Jezioro Górne Kętrzyn, aby wspólnie z innymi lokalizacjami parkrun w Polsce ustanowić rekord frekwencji. Czy to się udało?

Jak podają organizatorzy, tego dnia w różnych miejscach spotkało się w sumie 7756 osób biegających i maszerujących. Do tego dochodzą jeszcze wolontariusze w liczbie 1494. Razem dało to wynik 9250 uczestników, co jest nowym rekordem frekwencji w Polsce. Nad kętrzyńskim jeziorkiem w sobotni poranek stawiło się 30 osób, które postanowiły pokonać pięciokilometrowy dystans wokół akwenu. Wśród nich było 5 debiutantów. W wydarzeniu uczestniczyło 9 wolontariuszy.

— 27 października 2018 roku odbył się pierwszy parkrun Jezioro Górne Kętrzyn. Uczestników było wtedy 46. Dlatego serdecznie zapraszam 26 października i proponuję, żeby było nas przynajmniej 60 osób — zachęca Miłosz Lenart, koordynator kętrzyńskiej lokalizacji.

parkrun Jezioro Górne Kętrzyn startuje przy ul. Szpitalnej w każdą sobotę o godz. 9.00. Biegacze i maszerujący pokonują dystans ok. 5 km robiąc okrążenia wokół kętrzyńskiego jeziorka.