Są pieniądze na modernizację Orlików

To właśnie Kętrzynie, na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 4, poseł Maciej Wróbel przekazał dobre wiadomości. W konferencji prasowej uczestniczyli również burmistrzowie Kętrzyna, Rynu i Pisza. Dzięki przekazanym środkom w całym województwie powstanie pięć nowych Orlików, a 30 już istniejących zostanie zmodernizowanych. — Zakończył się nabór do programu "Z Orlika na stadion". Ma on promować młode talenty piłkarskie, które będą się mierzyły w różnego rodzaju turniejach i zakończą wielkim turniejem na Stadionie Narodowym — mówił podczas spotkania Maciej Wróbel. — Żeby ci młodzi ludzie mogli trenować, jest potrzeba zmodernizowania takich obiektów, jak m.in. ten kętrzyński Orlik. Na budowę lub remont tego typu obiektów Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło 350 ml złotych. 19 milionów trafiło do samorządów na Warmii i Mazurach. Skorzystają na tym m.in. Ryn i Pisz, a Kętrzyn w naszym regionie otrzymał tych pieniędzy najwięcej.

Burmistrz Kętrzyna Karol Lizurej nie kryje radości z tej sytuacji. — Sport to zdrowie. Im więcej zainwestujemy w zdrowie naszych najmłodszych, tym mniej kosztów będziemy ponosili później na służbę zdrowia. To nasza kolejna inwestycja prosportowa. Po boisku przy ul. Kazimierza Wielkiego i drugim przy Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Wojska Polskiego, przyszedł czas na nasze trzy Orliki. Są one już wysłużone. Mają po 13 i więcej lat. Nigdy nie przechodziły większych modernizacji.

Samorządowcy podkreślają też, że Orliki mają być dostępne dla wszystkich. — Nie po to inwestujemy w infrastrukturę sportową, żeby dzieci nie mogły z niej korzystać. Na boisko przy ul. Kazimierza Wielkiego wydaliśmy ostatnio 2 miliony. Obiekt jest otwarty cały czas i nikt tutaj nie zakłada jakichś czasowych ograniczeń. Orliki nie generują dużych kosztów. Jedynie jest to kwestia doświetlenia w okresie jesiennym — dodał Karol Lizurej.

Jak zaznaczył poseł Wróbel Ministerstwo Infrastruktury jest już gotowe do wypłaty środków, a podpisanie umowy z gminami jest już tylko kwestią techniczną. W dalszej kolejności po stronie samorządów będzie leżało ogłoszenie przetargów na realizację inwestycji.

CAŁY ARTYKUŁ NA ŁAMACH AKTUALNEGO (03-09.10) WYDANIA GAZETY W KĘTRZYNIE.

Wojciech Caruk