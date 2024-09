Olimpijczycy znów opanowali Kętrzyn [GALERIA]

W paraolimpijskie szranki stanęło łącznie 12 ekip. Cztery z Kętrzyna (Warsztat Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Szkoła Podstawowa nr 5), dwie z Górowa Iławeckiego (WTZ i SDŚ), a także ich koledzy i koleżanki z Rynu, Ełku, Biskupca, Węgorzewa, Olszewa Węgorzewskiego i ŚDS Reszel.

Uroczystą ceremonię otwarcia mistrzostw rozpoczęło wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt. Następnie rozpoczęła się przyjacielska, ale zacięta "wojna". Pośród szeregu konkurencji były m.in. rzut piłką, rzut do kosza, rzut woreczkiem do obręczy, slalom z piłką czy gra w warcaby. Tegorocznym zwycięzcą okazali się... wszyscy. Priorytetem były bowiem nie medale, a zdrowa rywalizacja w duchu fair play.

Motto, jak co roku, brzmiało: "Sport to siła, to jest moc. Razem bądźmy więc co rok". Organizatorem Paraolimpiady Osób z Niepełnosprawnościami był Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie, działający przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.