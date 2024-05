Mistrzowski puchar pojechał nad morze

To już kętrzyńska sportowa tradycja, że wiosną co roku od ponad 10 lat przyjeżdżają tu najlepsi młodzi siatkarze lub siatkarki. W tym roku było podobnie. — Dziękuję władzom Polskiego i Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej za to, że wybierają Kętrzyn. Dlaczego tak jest? Podobno dobrze to organizujemy — mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. — Organizacja w Kętrzynie jest zawsze udana. Kętrzyn jest naszym miastem partnerskim od wielu lat. Gościł już Mistrzostwa Polski młodzieżowe i dziewcząt i chłopców — ocenia Paweł Papke, członek zarządu PZPS.

Przez pięć dni w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie rozegrano w sumie osiemnaście spotkań. Emocji na parkiecie nie brakowało. Ich kulminacją były mecze rozegrane 28 kwietnia. Najpierw do rywalizacji o brąz stanęły drużyny UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie i AKS Rzeszów. Mecz zakończył się wynikiem 3:2 (23:25, 25:17, 25:22, 30:32, 17:15).

Po rywalizacji o brąz przyszedł czas na długo wyczekiwany finał pomiędzy Treflem Gdańsk i Akademią Talentów Jastrzębski Węgiel. Dla drużyny ze Śląska to był trzeci z rzędu finał mistrzostw w tej grupie wiekowej. W poprzednich latach musieli dwukrotnie uznać wyższość Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa. W tym roku team z Częstochowy wprawdzie awansował do kętrzyńskich finałów, jednak w ostatecznym rozrachunku musiał zadowolić się 5. miejscem w klasyfikacji generalnej. Tym razem po drugiej stronie siatki stanęli rywale z północnej Polski. Finał był emocjonujący, wyrównany i obfitujący w zwroty akcji. Pierwszy set dla Trefla, drugi dla Jastrzębia, trzeci ponownie dla Trefla, a w czwartym niewiele brakowało, by jednak doszło do remisu i ewentualnego tie breaka. Gdańszczanie "stracili" kilka piłek setowych pod koniec, co skwapliwie wykorzystywali przeciwnicy. Ostateczny wynik wyniósł 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:22) dla Trefla.

— Mieliśmy na początku trudny moment, bo pierwszy mecz przegraliśmy z wicemistrzami Polski. Teraz, po kilku dniach mogliśmy się zrewanżować. Rewanż wypadł dla nas wspaniale. Cieszymy się wszyscy, jesteśmy bardo szczęśliwi. W oczach innych zespołów mogliśmy być faworytem. Nie przejmowaliśmy się tą sytuacją. Z drugiej strony mamy w składzie ośmiu reprezentantów Polski, więc chyba o czymś to świadczy. To się sprawdziło. Wartość zespołu potwierdził złoty medal Mistrzostw Polski. Finałowy mecz nie odbiegał niczym od poziomu drugiej ligi seniorów. Moi chłopcy, zresztą z Jastrzębskiego Węgla również, grają w drugiej lidze i to procentuje — powiedział nam po meczu Mariusz Łobacz, trener świeżo upieczonych Mistrzów Polski.

— Emocje są nie do opisania. Dużo szczęścia, radości. Kończy się sezon klubowy, a zaczyna kadrowy, o ile zostanę powołany. Liczę na to z całego serca i czekam na kadrę. Mamy do rozegrania Mistrzostwa Europy — podzielił się z nami emocjami Maciej Korona (Trefl Gdańsk), najlepszy zawodnik turnieju.

Podczas ceremonii zakończenia mistrzostw miała miejsce wzruszająca chwila. Swoją pracę zawodową w Kętrzynie kończy Agnieszka Preweda, trenerka UKS Bad-Max Kętrzyn, szczególnie zasłużona dla rozwoju piłki siatkowej w naszym mieście. Była zaangażowana we współorganizację wszystkich 12 edycji Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej, które odbyły się w Kętrzynie. Burmistrz Ryszard Niedziółka podziękował jej za działalność i serce dla kętrzyńskiej młodzieży i sportu. — Ciężko jest mi się żegnać, ale zaczynam nowy etap. Będziemy gdzie indziej się rozwijać. Cieszę się bardo, że mogłam być tutaj przez te dwanaście edycji mistrzostw i przez piętnaście lat w Kętrzynie rozwijać trochę tę siatkówkę. Teraz jadę dalej. Mam plan kontynuować to, co robiłam tutaj - szkoła, klasy sportowe, siatkówka, praca z dziećmi. Wracam do swojego rodzinnego miasta — zdradziła nam Preweda, rodowita torunianka. W Toruniu będzie się realizowała w Akademii Wilfredo Leona.

WYNIKI 28.04 (niedziela):

mecz o 3. miejsce: UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie - AKS Rzeszów 3:2 (23:25, 25:17, 25:22, 30:32, 17:15)

MVP - Dawid Banasiak (UMKS MOS Wola Tramwaje Warszawskie)

FINAŁ: Trefl Gdańsk - AT Jastrzębski Węgiel 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:22)

MVP - Maciej Korona (Trefl Gdańsk)

Nagrody indywidualne MP Juniorów Młodszych – Kętrzyn 2024:

MVP:Maciej Korona (Trefl Gdańsk)

Najlepszy rozgrywający: Piotr Pilarz (AT Jastrzębski Węgiel)

Najlepszy atakujący: Jakub Szczurowski (AT Jastrzębski Węgiel)

Najlepszy środkowy: Olgierd Skóra (Trefl Gdańsk)

Najlepszy przyjmujący: Dawid Banasiak (UMKS MOS Wola Warszawa)

Najlepszy libero: Marcel Schadach (Trefl Gdańsk)

Klasyfikacja końcowa MP Juniorów Młodszych – Kętrzyn 2024:



1.miejsce: Trefl Gdańsk

2.miejsce: AT Jastrzębski Węgiel

3.miejsce: UMKS MOS Wola Warszawa

4.miejsce: AKS V LO Rzeszów

5.miejsce: Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa

6.miejsce: Enea Energetyk Poznań

7.miejsce: KS Metro Family Warszawa

8.miejsce: UMKS MKS MDK Warszawa

Wojciech Caruk