12:0 w Wikielcu! Do tego wygrana Motoru Lubawa i Jezioraka Iława [zdjęcia, wyniki, tabela]

GKS Wikielecnie miał litości w sobotę po południu, kiedy to rozgromił 12:0 (!) Pisę Barczewo. Kibice gości, których klub znajduje się w strefie spadkowej po cichu liczyli na niespodziankę, ale nikt nie spodziewał się takiego pogromu.

— Przepraszam za to spotkanie wszystkich kibiców, którzy wybrali się na wyjazd, i tych, którzy trzymali za nas kciuki i wierzą w nas do końca — powiedział po meczu Sebastian Kwiatkowski, trener Pisy. — Drużynie GKS Wikielec życzę takich wyników przez cały sezon w III lidze — dodał szkoleniowiec.

— Przed nami trudny okres — mówił po meczu Damian Jarzembowski, trener GKS-u. — Trudny pod kątem budowania zespołu na III ligę. Intensywnie pracujemy nad nowymi zawodnikami, rozglądamy się za wzmocnieniami i myślami jesteśmy już przy kolejnym sezonie. W pewnym momencie chłopcy poczuli frajdę z tego meczu, bo uważam, że tak do 25 minuty nie graliśmy dobrze w piłkę nożną. Graliśmy zachowawczo, mało kreatywnie, mało odważnie. W pewnym momencie weszło to na odpowiednie obroty i chwała za to moim piłkarzom. Cieszę się, że zagraliśmy na zero z tyłu — dodaje szkoleniowiec.

Cenne zwycięstwo, w kontekście walki o utrzymanie w IV lidze, odniósł Motor Lubawa, który na wyjeździe pokonał Romintę Gołdap 2:1. Oba gole dla zespołu trenera Krzysztofa Malinowskiego zdobył Adrian Wasiak.

W dobrych humorach z wyjazdu wracał także Jeziorak - iławianie poprawili sobie nastrój po środowej porażce w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski z Concordią Elbląg (1:2 po dogrywce) i pokonali w gościach Znicz Biała Piska 3:1. Dla biało-niebieskich trafiali: Hubert Szramka (x2) i Rafał Kruczkowski.

Do zakończenia sezonu forBET IV ligi pozostały jeszcze dwie kolejki, w najbliższej Jeziorak gra u siebie z Romintą, a w Lubawie derby powiatu iławskiego: Motor podejmie mistrza z Wikielca .

WYNIKI 28 KOLEJKI:

GKS Wikielec — Pisa Barczewo 12:0 (2:0)

1:0 - Klimek (12), 2:0, 3:0, 4:0 - Kentaro (32, 46, 55 k), 5:0 - Klimek (59), 6:0 - Jajkowski (70), 7:0 - Klimek (72), 8:0 - Kacperek (78), 9:0 - Żukowski (82), 10:0 - Klimek (86), 11:0 - Kentaro (88), 12:0 - Żukowski (90)

Rominta Gołdap — Motor Lubawa 1:2 (0:0)

0:1, 0:2 - Wasiak, 1:2 - (73)

Znicz Biała Piska — Jeziorak Iława 1:3 (1:2)

0:1 - Kruczkowski (17), 0:2 - Szramka (25), 1:2 - Sylwisty (40), 1:3 - Szramka (89)

Olimpia Olsztynek — Olimpia II Elbląg 3:0 (1:0)

1:0 - Wawrzyniak (25), 2:0 - Semianovich (70), 3:0 - Wawrzyniak (81)

Polonia Iłowo — Mamry Giżycko 2:5 (1:2)

0:1 - Mroczkowski (20), 0:2 - Mazurowski (20), 1:2 - Grzela (45), 1:3 - Wiszniewski (50), 1:4 - Świderski (70), 2:4 - Akangmba (81), 2:5 - Dymiński (90)



Tęcza Biskupiec — Huragan Morąg 5:1 (2:0)

1:0, 2:0 - Malanowski (24, 43), 3:0 - Dzierzkiewicz (63), 4:0 - Malanowski (64), 5:0 - Gołębiowski (72), 5:1 - Stankiewicz (80)

Polonia Lidzbark Warmiński — Mrągowia Mrągowo 2:2 (2:1)

0:1 - Skok (19), 1:1, 2:1 - Karłowicz (23, 34), 2:2 - Bojarowski (88)

Granica Kętrzyn — DKS Dobre Miasto 0:1 (0:0)

0:1 - Tomasz (64)

PO 28 KOLEJKACH

1. Wikielec 71 96:24

2. Polonia 57 84:33

3. Jeziorak 51 70:47

4. Mrągowia 51 73:57

5. Mamry 48 62:51

6. Znicz 46 57:49

7. Tęcza 45 54:53

8. Granica 43 43:35

9. Olimpia II E. 38 61:50

10. Rominta 37 46:59

11. Dobre Miasto 33 48:54

12. Polonia I. 27 44:84

13. Motor 26 41:60

14. Olimpia O. 23 31:59

15. Pisa 21 35:89

16. Huragan 19 34:75

