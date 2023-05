Koronacja, twierdza do zdobycia, derby w Szymbarku i Ulnowie - piłkarski rozkład jazdy na sobotę i niedzielę

PIŁKA NOŻNA\\\ Od IV ligi do B klasy, czyli wszędzie tam, gdzie grają zespoły z powiatu iławskiego - jak przed każdą kolejką publikujemy rozkład jazdy naszych ekip.

Dzisiaj (sobota 20 maja) w Wikielcu mogą wystrzelić szampany z okazji awansu GKS-u do rozgrywek III ligi. Wystarczy, że podopieczni Damiana Jarzembowskiego zremisują przed własną publicznością z Mamrami Giżycko. Wtedy będą mieli 12 punktów przewagi nad Polonią Lidzbark Warmiński, jeśli oczywiście ta wygra u siebie z Jeziorakiem (o tym poniżej). W przypadku straty punktów przez Polonię, GKS może nawet przegrać u siebie a i tak przypieczętuje awans.

Zespół z Wikielca przed własną publicznością w tym sezonie ani razu nie stracił punktów, więc trudno oczekiwać, że teraz przegra. Szampany już się chłodzą i można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że będą przydatne w sobotni wieczór.

Jeziorak Iława wybiera się dzisiaj właśnie do Lidzbarka Warmińskiego, miejscowa Polonia jest bardzo mocna na swoim terenie, gdzie zbudowała twierdzę.

— Stadion w Lidzbarku Warmińskim określany jest przez gospodarzy mianem „twierdzy”. W istocie seria meczów bez porażki lidzbarczan jest imponująca. Po raz ostatni, przed własną publicznością schodzili oni z boiska pokonani 7 listopada 2020 r., gdy przegrali z Pisą Barczewo. Od tego momentu gracze Polonii zanotowali 34 mecze z rzędu bez porażki, z czego 29 z nich zakończyło się wygraną lidzbarczan. Pora zdobyć tę „twierdzę” — czytamy w Daniel Madej nie będzie mógł skorzystać z gry kilku ważnych zawodników (kartki i kontuzje). wybiera się dzisiaj właśnie do, miejscowajest bardzo mocna na swoim terenie, gdzie zbudowała— Stadion w Lidzbarku Warmińskim określany jest przez gospodarzy mianem „twierdzy”. W istocie seria meczów bez porażki lidzbarczan jest. Po raz ostatni, przed własną publicznością schodzili oni z boiska pokonani, gdy przegrali z. Od tego momentu gracze Polonii zanotowali, z czego 29 z nich zakończyło się wygraną lidzbarczan. Pora zdobyć tę „twierdzę” — czytamy w ciekawej zapowiedzi pojedynku Polonia — Jeziorak na portalu internetowym iławskiego klubu. Pamiętać jednak trzeba, że trenernie będzie mógł skorzystać z gry kilku ważnych zawodników (kartki i kontuzje).

Kotłuje się cały czas w dolnej części tabeli IV ligi. Sporo drużyn jest zamieszanych w walkę o utrzymanie. Cały czas nie wiadomo ile zespołów zleci w tym sezonie do ligi okręgowej, a to wszystko się okaże po rozstrzygnięciach w III lidze. Trzeba brać pod uwagę najczarniejszy scenariusz, czyli spadek Sokoła Ostróda i Concordii Elbląg. W takim przypadku z ligi spadną cztery ostatnie zespoły, na ten moment to: Motor Lubawa, Huragan Morąg, Pisa Barczewo i Olimpia Olsztynek.

W niższych ligach też jest ciekawie, a naszą uwagę przykuwają m.in. dzisiejsze derby powiatu iławskiego w A klasie, w których Orzeł Ulnowo zagra u siebie z Osą Ząbrowo oraz w B klasie: w niedzielę do Szymbarka pod zamek przyjeżdża kisielicka Olimpia. Zamek jest trzeci w tabeli, MLKS jest wiceliderem.

SOBOTA 20 MAJA

12:00: Unia Susz - Radomniak Radomno (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: Tęcza Biskupiec - Motor Lubawa (IV liga)

16:00: Płomień Turznica - Czarni Rudzienice (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: Dąb Kadyny - Ewingi Zalewo (A klasa, gr. 2)

16:00: Jordan Kazanice - Grunwald Gierzwałd (A klasa, gr. 4)

16:00: MKS Działdowo - LZS Frednowy (A klasa, gr. 4)

16:00: Orzeł Ulnowo - Osa Ząbrowo (A klasa, gr. 4)

17:00: GKS Wikielec - Mamry Giżycko (IV liga)

17:00: Ossa Biskupiec Pom. - Constract Lubawa (klasa okręgowa, gr. 2)

17:00: Avista Łążyn - Żak Jamielnik (A klasa, gr. 4)

17:00: KS Mroczno - Mały Jeziorak Iława (A klasa, gr. 4)

17:00: Torpeda Rożental - Iskra Smykówko (B klasa, gr. 3)

18:00: Polonia Lidzbark Warmiński - Jeziorak Iława (IV liga)

NIEDZIELA 21 MAJA

15:00: Zamek Szymbark - Olimpia Kisielice (B klasa, gr. 3)

16:00: Orzyc Janowo - Drewneks Sampława (B klasa, gr. 3)

EM, zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl