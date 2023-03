Liga gra! Znamy wyniki sobotnich meczów drużyn piłkarskich z powiatu iławskiego [zdjęcia]

W końcu wszystkie drużyny z naszego terenu mogły rozegrać spotkania ligowe. Przypomnijmy, że tydzień temu, kiedy to zaplanowana była zgodnie z terminarzem inauguracja rundy wiosennej IV ligi oraz klasy okręgowej, to znaczna część spotkań została odwołana, przede wszystkim z uwagi na warunki atmosferyczne. Więcej na ten temat pisaliśmy w zapowiedzi piłkarskiego weekendu: Nie wszędzie zagrają na naturalnej murawie. Piłkarski rozkład jazdy drużyn z pow. iławskiego na weekend

Oto wyniki dzisiejszych spotkań:

SOBOTA 18 MARCA

• GKS Wikielec — Mrągowia Mrągowo 7:0 (3:0) (IV liga)

Gole dla GKS: Oskar Kordykiewicz (x3), Rafał Kujawa, Mateusz Jajkowski, Vlad Krasovskyj i Alan Klimek

Jako pierwszy grał dzisiaj... pierwszy (w tabeli) GKS Wikielec. Lider forBET IV ligi w pięknym stylu rozpoczął rundę wiosenną sezonu 2022/23 i bez większego problemu pokonał Mrągowię Mrągowo 7:0 (3:0). Gole dla zespołu trenera Damiana Jarzembowskiego zdobyli: Oskar Kordykiewicz (x3), Rafał Kujawa, Mateusz Jajkowski, Vlad Krasovskyj i Alan Klimek.

Na pewno wart uwagi jest (nieklasyczny) hat-trick Kordykiewicza, który tej zimy przyszedł do zespołu z gminy Iława z rezerw elbląskiej Olimpii (także IV liga). Jedną z bramek zdobył również inny nowy zawodnik Gieksy, Białorusin Vlad Krasovskyj (ostatnio Dinamo Mińsk).

GKS Wikielec pokazał dzisiaj, że wie jak się wznawia ligę, już po pierwszej połowie było 3:0 dla ekipy trenera Damiana Jarzembowskiego. Za to Mrągowia ostatnich dwóch podróży w okolice Iławy nie będzie dobrze wspominała (najpierw 2:3 przy Sienkiewicza 1 w pucharowej potyczce z Jeziorakiem, teraz 0:7 w Wikielcu).

• Olimpia Olsztynek — Motor Lubawa 1:3 (0:2) (IV liga)

Gole dla Motoru: Szymon Zelmański x2, Paweł Tomkiewicz,

Zespół trenera Krzysztofa Malinowskiego, podobnie jak pozostałe IV-ligowe drużyny z powiatu iławskiego, tydzień temu nie zagrał (z Mamrami Giżycko na swoim terenie), więc wyprawa do Olsztynka była szansą na pierwsze ligowe punkty w tym roku. No i szansa ta została wykorzystana przez lubawian.

Po pierwszej połowie Motor prowadził z Olimpią 2:0 po golach Szymona Zelmańskiego i Pawła Tomkiewicza. Po zmianie stron Zelmański jeszcze raz wpisał się na listę strzelców, a gospodarzy stać było na zdobycie tylko jednej bramki.

Motor wraca do domu z poczuciem dobrze wypełnionej misji i spokojnie może przygotowywać się do najbliższego ligowego pojedynku z Pisą Barczewo (sobota 25 marca o 15.00 w Lubawie).

• Radomniak Radomno — Constract Lubawa 0:3 (0:1) (klasa okręgowa)

Gole dla Constractu: Janusz Okuniewicz, Łukasz Mróz, Jakub Banach,

To była także udana sobota dla lidera gr. 2 klasy okręgowej. Constract, który tydzień temu też miał przymusowe wolne od granie w lidze, udał się do Radomna, skąd wiezie właśnie trzy punkty.

Gole dla drużyny trenera Dawida Mederskiego zdobyli: Janusz Okuniewicz, Łukasz Mróz i Jakub Banach.

• Unia Susz — Błękitni Orneta 1:1 (0:1) (klasa okręgowa)

Gol dla Unii: Maciej Górski

Po pogromie, jakiego suszanie doznali w pierwszej wiosennej kolejce w pojedynku z Naki Olsztyn (5:10 na sztucznym boisku w Iławie, w pewnym momencie było już 0:8...) teraz Unia zapunktowała, choć skromnie.

Po pierwszej połowie goście z Ornety prowadzili po trafieniu Michała Kurywczaka. Po zmianie stron ekipa trenera Jarosława Chodowca, który będzie prowadził Unię tylko do końca sezonu, a potem całkowicie przechodzi do Jezioraka jak szkoleniowiec II zespołu IKS-u, doprowadziła do remisu po uderzeniu Macieja Górskiego z dystansu.

• Mamry Giżycko — Jeziorak Iława 2:2 (1:1) (IV liga)

Gole dla Jezioraka: Radosław Galas, Kota Imamoto,

GKS Wikielec wygrał, za to Jeziorak, dla którego dzisiejsze wyjazdowe spotkanie z Mamrami także było inauguracją rundy wiosennej sezonu 2022/23, zremisował w Giżycku. A to oznacza, że przewaga lidera forBET IV ligi nad grupą pościgową, w której są także biało-niebiescy z Iławy, wzrosła właśnie do (aż) ośmiu punktów.

Bramki dla zespołu trenera Daniela Madeja zdobyli: Radosław Galas i Kota Imamoto.

NIEDZIELA 19 MARCA

13:00: Czarni Rudzienice — Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

mecz zostanie rozegrany na sztucznym boisku przy ul. Sienkiewicza w Iławie

