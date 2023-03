Dwa złote medale Arrachiona Iława na amatorskich mistrzostwach Polski MMA! Wiktoria Andruch i Łukasz Makowski mistrzami kraju!

Wiktoria potwierdziła, że praca wykonana ostatnio na treningach i nabyte umiejętności pozwalają jej na coraz więcej w oktagonie. A Łukasz? Łukasz rozbił bank, jak zauważa zresztą trener iławian Dawid Tarasiewicz. Młody zawodnik iławskiej filii Arrachiona Olsztyn powinien jeszcze startować w juniorach, ale Makowski nic sobie z tych ram wiekowych nie robi i już — jak widzimy — odnosi sukcesy w kategorii seniorskiej.

>> Organizowane przez federację MMA Polska mistrzostwa kraju amatorów odbyły się w sobotę w Warszawie, w hali OSiR Bemowo.

— MMA Polska przeprowadza turnieje rangi mistrzowskiej, których celem samym w sobie nie jest tylko rywalizacja zawodników z całego kraju o medale w wielu kategoriach wiekowych i wagowych. Przede wszystkim bowiem ma być to przetarcie przed wejściem w świat zawodowego MMA — tłumaczy trener Tarasiewicz.

— Dlatego też zawody odbywają się w atmosferze przypominającej już gale zawodowe. Oktagon, mnóstwo kibiców na trybunach, relacja live na portalach związanych m.in. z mieszanymi sztukami walki itd. - cała ta otoczka ma sprawić, że zawodniczki i zawodnicy zaczynają poznawać i uczyć się atmosfery prawdziwego święta MMA, aby później lepiej samemu się odnaleźć w zawodowej rywalizacji — dodaje szkoleniowiec, który założył i prowadzi sekcję sportów walki w Iławie.

— W trakcie mistrzostw Polski amatorów w kategorii seniorów obowiązują takie same przepisy jak w pełnym MMA, a ochraniacze są tylko na piszczelach — tłumaczy Tarasiewicz.

Przejdźmy do naszej złotej dwójki. Wiktoria Andruch (22 lata) w walce finałowej w kat. seniorka -47,5 kg pokonała, po stoczeniu 3-rundowej walki (po 3 minuty każda) Kingę Szyłak z Fight Club Łomża.

— To bardzo mocna przeciwniczka, jednak Wiktoria świetnie sobie poradziła. O wyniku końcowym decydowali sędziowie, bo walka odbyła się w pełnym wymiarze czasowym. I to właśnie pod koniec trzeciej rundy nasza reprezentantka przeprowadziła dwie akcje, które przechyliły szalę zwycięstwa na jej korzyść; najpierw prawie co poddała rywalkę przez duszenie, a następnie "zasypała" ją ciosami z góry. Dzięki temu sędziowie nie mieli wątpliwości przy podejmowaniu werdyktu — relacjonuje trener.

— Cieszy fakt, że Wiktoria w ostatnim czasie bardzo mocno rozwinęła się w MMA, coraz więcej słucha, coraz więcej rozumie, a potem przekłada to na walkę, co już daje efekty — ocenia Tarasiewicz.

Łukasz Makowski to kolejny z rodziny pochodzącej ze Złotowa w gm. Lubawa (powiat iławski) fighter reprezentujący Arrachion. Jego starsi bracia też trenowali w Iławie, i to z powodzeniem, ale to chyba Łukasz ma największy talent do sportów walki.

— Ludzie patrzyli na Łukasza i dziwili się, dlaczego w Warszawie nie startuje w kategorii juniorów, przecież taki ma jeszcze wiek. My jednak mamy świadomość tego, że to zawodnik prezentujący już wyższy poziom, spokojnie uprawniający tego 18-latka do startów w seniorach — zauważa trener Arrachiona.

W drodze do finału kategorii senior -93 kg Makowski pokonał dwóch rywali, a w walce o złoto wygrał z Pawłem Strusiem (Inżbud Rybnik- Octagon Żory), który na koncie ma już wygrane turnieje organizowane przez MMA Polska.

— Pierwsza runda walki finałowej należała do Pawła Strusia, jednak już od początku drugiej nastąpiła dominacja Łukasza, który nawet bliski był pokonania rywala przed czasem. Tuż na początku drugiej rundy "wpiął się" za plecy przeciwnika i był bliski poddania go. Ostatecznie finał trwał pełne trzy rundy po trzy minuty każda i zakończył się zdobyciem złotego medalu przez naszego zawodnika — relacjonuje Tarasiewicz.

MMA Polska tworzy (amatorską) kadrę narodową. Łukasz Makowski po zdobyciu złotego medalu, a przede wszystkim po tym, co pokazał na Bemowie, jest bardzo bliski powołania do tej reprezentacji.

>> Wiktoria i Łukasz jeszcze nie zadebiutowali w zawodowym oktagonie, a tego im właśnie życzymy. W sobotę (11 marca) zapewne zasiądą przed telewizorami, aby oglądać galę FEN 45, która odbędzie się w Ząbkach pod Warszawą. Jedną z najważniejszych walk w karcie głównej jest pojedynek Patryka Duńskiego. Zawodnik Arrachiona Iława, który ostatnio tylko wygrywa (cztery zwycięstwa z rzędu w zawodowstwie) stoczy pojedynek z Karomatullo Sufiev'em w kat. -70 kg.

