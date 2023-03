Napożyczał 70 tys. zł. Wpadł dzięki listonoszowi

Suscy policjanci zostali poinformowani o oszustwie. Okazało się, że sprawca, wykorzystując dane osobowe znajomego, składał za pomocą witryn internetowych wnioski o pożyczkę gotówkową, wprowadzając w błąd co do tożsamości faktycznej osoby składającej wniosek, a także co do zamiaru wywiązania się z zawieranej umowy w zakresie jej spłaty.

Jak ustalili policjanci, suma wszystkich pożyczek to prawie 70.000 złotych.

Funkcjonariusze przeprowadzili postępowanie, przesłuchali wielu świadków, a także zgromadzili materiał dowodowy, dzięki któremu suscy policjanci ustalili sprawcę. Był to dobrze znany im 33-latek.

Mężczyzna wielokrotnie miał już przedstawiane zarzuty za oszustwa. W trakcie czynności policjanci ustalili, że tym razem wszystko wyszło na jaw dzięki czujności listonosza. Mężczyzna podczas dostarczania korespondencji wyczuł w jednej z kopert kartę. Wszystko było by w porządku, gdyby nie fakt, że dane adresata nie zgadzały się.

Okazało się, że adres, który był podany na kopercie, nie zgadza się z faktycznym miejscem zamieszkania adresata. Listonosz wiedział, że w Suszu dochodziło już do oszustw z wykorzystaniem danych osobowych innych mieszkańców miasta, dlatego o wszystkim poinformował pokrzywdzonego, a list został przekazany z powrotem do banku.

Policjanci 33-latkowi przedstawili 11 zarzutów oszustwa, a postępowanie zakończyli aktem oskarżenia.

Teraz mężczyzna ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. Kodeks karny za oszustwo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

