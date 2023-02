Iławianin nigdy nie miał prawa jazdy, a jeździł

Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek (7.02.2023 r.) kilka minut po godzinie 12:00 na drodze krajowej nr 16. Policjanci na miejscu ustalili, że 41–latek kierujący samochodem ciężarowym wraz z naczepą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go autobusu i najechał na jego tył, kiedy ten zatrzymał się na przystanku autobusowym. Tymczasem po chwili na tył samochodu ciężarowego najechał 37–latek kierujący skodą. Na szczęście w obu zdarzeniach nikomu nic poważnego się nie stało. Natomiast obaj nieodpowiedzialni kierujący zostali ukarani mandatami.

Tymczasem w Iławie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego vw. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 53–latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Kolejny kierujący bez uprawnień został zatrzymany podczas interwencji w gminie Iława. W trakcie czynności okazało się, że 40–latek, który przyjechał oplem, nie może jeździć pojazdem mechanicznym ponieważ nie posiada prawa jazdy. Obaj mężczyźni ze swojego zachowania w najbliższym czasie będą tłumaczyć się przed sądem.



oprac. eka / KPP Iława