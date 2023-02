Osa Ząbrowo ma nowego trenera. Został nim... prezes klubu

PIŁKA NOŻNA\\\ Poszukiwania trenera Osy Ząbrowo można oficjalnie zakończyć. Nowy szkoleniowcem zespołu występującego w A klasie został Jarosław Zagórny, a więc prezes klubu z gminy Iława. Będzie to dla niego absolutny debiut w roli szkoleniowca.

gminy Iława pod koniec listopada 2022 roku powstał wakat na stanowisku trenera drużyny seniorów. Informowaliśmy wówczas na portalu: W klubie zpod koniec listopada 2022 roku powstał wakat na stanowisku trenera drużyny seniorów. Informowaliśmy wówczas na portalu: Grzegorz Kasprzak nie będzie już prowadził występującego w A klasie (gr. 4) zespołu Osy Ząbrowo

Grzegorz Kasprzak szkoleniowcem ząbrowskiej drużyny został w marcu 2021 roku, gdy Osa grała jeszcze w B klasie. Zespół przez niego prowadzony wywalczył awans do A klasy, gdzie obecnie występuje. Po rozegraniu rundy jesiennej sezonu 2022/23 ząbrowianie zajmują 7. miejsce w 14-zespołowej stawce (mają 17 punktów na koncie). Przypomnijmy, że swój pierwszy sezon po powrocie do A klasy (2021/22) beniaminek z gminy Iława zakończył na dość wysokiej, 5. pozycji.

Klub z Ząbrowa poinformował pod koniec listopada, że Grzegorz Kasprzak przestał być szkoleniowcem ekipy seniorów. — Grzegorz Kasprzak nie jest już trenerem Osy. Panie Trenerze, dziękujemy za zaangażowanie oraz ciężką pracę na rzecz Żółto-Czarnych w minionych latach oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze! Do zobaczenia na piłkarskim szlaku — czytamy w informacji, którą Osa zamieściła wówczas w swoich social mediach.

— Rozstaliśmy się za porozumieniem stron, w zgodzie i pełnym zrozumieniu — mówił wtedy Jarosław Zagórny, grający prezes klubu z Ząbrowa. Te słowa potwierdza trener Kasprzak. — Nie ma żadnych nerwów czy wzajemnych pretensji między mną, a Osą. Rozstaję się z klubem w zgodzie i życzę mu powodzenia — mówił nam wówczas szkoleniowiec.

Kasprzak zaczął więc szukać nowego zespołu, a Osa — nowego trenera. Na naszym portalu podaliśmy przy okazji informację, że osoby, które byłyby zainteresowane trenowaniem zespołu z Ząbrowa proszone są o bezpośredni kontakt z prezesem Zagórnym.

Jak się okazuje, do zarządu klubu zgłosiło się kilku szkoleniowców chcących prowadzić A-klasowicza. W tym gronie był także... prezes Zagórny, który sam też chciał spróbować swych sił w trenerce. No i to właśnie na niego padł wybór zarządu Osy — Jarosław Zagórny został trenerem zespołu z Ząbrowa.

— Nigdy wcześniej nie prowadziłem drużyny piłkarskiej, będzie więc to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie — mówi w rozmowie z nami świeżo upieczony szkoleniowiec.

Zagórny dotychczas, oprócz prezesowania w klubie z Ząbrowa, sam był przede wszystkim piłkarzem. Grał m.in. w Unii Susz, Ewingach Zalewo, Czarnych Rudzienice, GKS-ie Wikielec, Rezerwacie Karaś a następnie w LZS Frednowy, skąd trafił do Ząbrowa. A pochodzi, co ciekawe, z Warszawy, z której wraz z rodziną przeprowadził się do Iławy, gdy miał 13 lat. — Moja mama stąd pochodzi i zawsze chciała wrócić w rodzinne strony — wyjaśnia piłkarz/prezes/trener.

Osa już w poprzednim tygodniu rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2022/23. A ta rozpocznie się dopiero w ostatni weekend marca (25-26.03). Do tego momentu ząbrowianie trenować będą na boisku Orlik na osiedlu Podleśnym w Iławie i grać będą sparingi — pierwszy zimowy test-mecz zaplanowany jest na sobotę 18 lutego, kiedy to zespół (już) pod wodzą Zagórnego będzie sparować z Zamkiem Kurzętnik (B klasa). Spotkanie zostanie rozegrane na sztucznej płycie stadionu miejskiego w Iławie, start o 19.00.

Jarosław Zagórny funkcję trenera będzie łączył z piastowaniem stanowiska prezesa klubu. A czy będzie dalej grał? To już zależne będzie od (kadrowej) sytuacji w drużynie.

