Uczniowie „Żeromka” wzięli udział w Nocy Biologów

Jeszcze przed feriami uczniowie uczęszczający do klas biologiczno-chemicznych i przyrodniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, wzięli udział w Nocy Biologów, organizowanej przez Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Młodzież uczestniczyła wielu warsztatach i wykładach, które dotyczyły zagadnień z zakresu genetyki, fizjologii roślin i zwierząt oraz zoologii bezkręgowców. Tematy wykładów to między innymi: „Zapominany podstawowy składnik diety-woda. Dlaczego jest aż tak ważna dla utrzymania homeostazy organizmu”, „Otyłość zakodowana w mózgu, czyli jak to co jemy wpływa na nasze zachowanie”, „Woda w roślinach, rośliny w wodzie”, „Zwierzęta na dnie oceanu”.

Faworytem młodzieży był wykład: „Biolog molekularny współczesny Sherlock Holmes”, którego tematem było różne wykorzystanie biologii i DNA. „Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji związanych z biologią, np. jak można ją zastosować w kryminalistyce. Oglądaliśmy również przez mikroskopy komórki cebuli w różnych roztworach” - komentowali uczniowie.

Edukacja w takiej formie z pewnością przyniesie efekty w postaci rozbudzenia pasji naukowych oraz zapału do nauki przedmiotów przyrodniczych. Wyjazd zorganizowały nauczycielki biologii: Anna Jarzynkowska i Anna Rohde-Wrzodak.