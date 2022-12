Ukradł terminal mobilny. Został zatrzymany po kilku minutach

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 46-latkowi. Mężczyzna korzystając z chwilowej nieobecności pracownika sklepu zabrał terminal mobilny, po czym opuścił drogerię. Teraz mężczyzna ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Suscy policjanci zostali poinformowani o kradzieży terminala mobilnego.

Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Jak ustalili, pracownica drogerii podczas układania towaru na półce za pomocą terminala sprawdzała ceny.

W pewnym momencie pozostawiła go i poszła do innej część sklepu. Kiedy wróciła, już go nie było. Natychmiast o wszystkim poinformowała przełożonych, jak i policję.



Funkcjonariusze ustalili, że sklep posiada monitoring, który zarejestrował kradzież. Policjanci uzyskali wizerunek sprawcy i przekazali go swoim kolegom, dzięki czemu sprawca został rozpoznany i szybko zatrzymany. Bo – jak się okazało – szedł jedną z suskich ulic, kiedy to funkcjonariusze jechali do sklepu, aby przyjąć zawiadomienie o kradzieży.

Mężczyzna na widok radiowozu zaczął uciekać, jednak nie udało mi się daleko zbiec. 46-latek został przetransportowany do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Funkcjonariusze odzyskali skradziony terminal. Teraz mieszkaniec Susza ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

oprac. eka / KPP Iława